Amici 2020, il serale: Vanessa Incontrada ci sarà

Manca poco meno di una settimana alla messa in onda del serale della ventesima edizione di “Amici” e se in queste ultime ore sono state assegnate le ultime maglie a disposizione, non sono di certo mancate le critiche per la scelta di Maria De Filippi e del suo staff, di anticipare la messa in onda della fase serale del talent show più longevo della televisione italiana.

Il fermento intorno al serale è tanto e l’esperimento di Queen Mary nel mandarlo in onda il venerdì, anzichè il consueto sabato è da verificare. L’unica certezza è che tante saranno le novità di quest’anno, prima tra tutte l’assenza dei coach, i direttori artistici che guidano la squadra bianca e la squadra blu nel loro percorso.

Gli anni passati a ricoprire questo ruolo ci sono stati Emma, Elisa, Ricky Martin, Miguel Bosè e non solo. Naturalmente l’assenza dei direttori artistici sarà colmata con la presenza di altre figure, che o saranno ospiti fissi o giudici speciali, oppure si tratterà delle due commissioni che anni addietro hanno animato il serale, una composta dai professori interni e una composta da personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo.

Uno dei nomi che con ogni probabilità andrà a comporre il cast della fase serale di “Amici” è quello di Vanessa Incontrada. L’attrice in questi anni è stata molto corteggiata dalla De Filippi, ma a causa di impegni lavorativi si è sempre vista costretta a declinare l’invito della conduttrice, questa volta però sembrerebbe essere quella buona.

Un altro asso nella manica di Queen Mary sarebbero Albano e Romina Power, anche loro dovrebbero entrare a far parte del cast di “Amici” e ricoprire il ruolo di giudici speciali. Insomma tante cose sono ancora in gioco e sicuramente una certezza è che il prossimo venerdì 28 febbraio andrà in onda la prima puntata del serale di “Amici”, in diretta su canale 5.