"Amici 2020", Giulia interessata ad un ragazzo: "A lui piace Martina"

Sabato 14 novembre alle ore 14.10 circa è iniziata la prima puntata del ventennale di Amici, il talent show di Canale 5 che scopre i talenti nel campo della musica e della danza. Una puntata in cui si è formata la classe degli allievi che si daranno battaglia fino al serale. Una edizione che si caratterizza per la presenza di due insegnanti, ovvero Arisa per il canto e Lorella Cuccarini per la danza.

Nella scuola di Amici, non c’è solo spazio per le prove, i balletti, il canto, le coreografie, ma anche per l’amore. Nonostante sia iniziata solo da pochi giorni la loro avventura, qualcuna ha già dimostrato un interesse per un allievo della scuola. Durante questa edizione, per via della pandemia, i ragazzi saranno isolati e vivranno tutti nella stessa casa dove dovranno provvedere alle pulizie e all’ordine del luogo in cui vivono.

Arianna e Giulia sono state le prime a conoscere la nuova casa dove gli allievi vivranno in questi giorni e mesi. Proprio a Maria De Filippi, una di loro, Giulia, appunto, si è lasciata andare a confidenze e anche ai primi batticuori. Ha raccontato che ama abbracciare e ha proprio bisogno del contatto fisico. Inoltre, ha affermato di avvisarla dell’arrivo dei ragazzi in casa.

Riguardo al contatto fisico, per quanto le piaccia, afferma che ce n’è uno che non vorrebbe abbracciare e, infatti, ha riferito: “È l’unico che non voglio abbracciare per non… capito? Non faccio nomi, però stai capendo”. Il motivo per cui si rifiuta di abbracciarlo è perché teme che i suoi sentimenti possano essere scoperti.

Maria De Filippi sembra aver capito di chi si tratta, anche se la stessa Giulia ammette che lui sia molto più interessato a Martina, la ballerina di latino americano entrata nella scuola grazie al banco offertole dalla Cuccarini. Non si sa chi sia il giovane che sta facendo palpitare il cuore di Giulia, ma fino ad ora sono 9 i ragazzi entrati e, tra di loro, si nasconde la sua preferenza.