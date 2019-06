Amici 2020, Alfonso Signorini pronto per entrare nella scuola e sostituire un professore

Si è appena conclusa la 18° edizione del talent – show “Amici di Maria De Filippi”, ma già arrivano nuove anticipazioni riguardanti la nuova stagione che andrà in onda a partire dal 2020. Le novità arrivano direttamente dal sito “361 Magazine” e collocano Alfonso Signorini all’interno della scuola.

Già nella passata edizione, il direttore del settimanale Chi aveva avuto un ruolo fondamentale tra i ragazzi, infatti cercava di dispensare consigli e ascoltare le paure e i dubbi dei ragazzi sempre pronti a cogliere ogni perla di saggezza che potesse aiutarli in questo duro percorso, pieno di momenti di tensione e speranze.

Alfonso Signorini, pronto per una nuova sfida professionale

Alfonso Signorini entrerà di fatto nella scuola di “Amici di Maria De Filippi” e siederà di fianco ai professori che durante questa edizione hanno preparato i ragazzi verso il serale. Tutti, tranne uno: Alex Britti lascerà la sedia vuota sulla quale siederà Signorini. Il famoso cantautore ha deciso di non ripetere l’esperienza di “Amici” per motivi che ancora non sono stati resi noti.

Il grande successo che ha riscontrato Signorini, misto alla forte passione per l’insegnamento che ha sempre avuto – ricordiamo infatti che è stato insegnante di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia al Liceo Classico dell’Istituto Leone XIII a Milano – lo hanno spinto verso questa nuova avventura.

Vedremo come si rapporterà con i nuovi allievi della scuola, sicuramente saprà cogliere tutte le sfumature di ogni artista, così come ha ampiamente dimostrato di saper fare quando ha ricoperto il ruolo di co-conduttore del “Grande Fratello Vip“, al fianco di Ilary Blasi.

Sarà un anno impegnativo per Alfonso Signorini: senza dubbio lo rivedremo ancora presente negli studi del GF Vip per commentare, con la sua solita sagacia e pungente ironia le gesta dei coinquilini famosi che occuperanno la Casa più spiata d’Italia a Cinecittà.