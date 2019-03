Amici 2019: Ricky Martin è il nuovo coach, Giuliano Peparini torna ad essere il direttore artistico sostituento Tommasini

Da due settimane all’interno della scuola “Amici di Maria” è partita una gara tra i ragazzi che ha l’obbiettivo di scoprire chi sono i coach del serale. Ogni giorno Maria De Filippi svela ai ragazzi un indizio ma, per ora non hanno mai indovinato, nella puntata del 16 marzo, registrata pochi giorni fà, è stato svelato che il primo coach è Ricky Martin.

In questa stagione di amici18, Maria è riuscita a fare il “colpaccio” accaparrandosi un artista del calibro di Ricky Martin come coach di una delle due squadre in gara, il secondo nome è ancora segreto. Ricky Martin è uno dei più famosi cantanti latino americano, molto conosciuto ed apprezzato in tutto il panorama internazionale, l’uomo ha preso parte alla puntata di “c’è posta per te” trasmessa il 12 gennaio

Quando inizia il serale

Il serale di “amici18” inizia il 30 marzo su Canale5, verrà trasmesso alle ore 21. Sono 10 annni che la talent viene trasmesso, continua ad avere sembre un grandissimo successo e a sfornare dei cantanti e dei ballerini di talento.

Anche quest’anno la trasmissione sarà messa in onda il sabato sera contro il programma di Milly Carlucci “Ballando con le stelle”, la conduttrice desiderava che il serale fosse spostato al venerdì, perchè il sabato è il giorno in cui i ragazzi escono, ma non è stata accontentata.

Addio Luca Tommasini, bentornato Giuliano Peparini

L’arrivo di Ricky Martin attirerà molta attenzione sull’uomo e di conseguenza sul programma. Qualche giorno fa è stato comunicato il primo grande cambiamento del serale di quest’anno, ovvero il ritorno di Giuliano Peparini nel ruolo di direttore artistico del programma.

La scelta di far tornare Peparini è stata probabilmente la causa della decisione di Luca Tommasini di non prendere parte a questa edizione del serale di Amici, nonostante l’anno scorso avesse rinunciato definitivamente a XFactor per dedicarsi al talent show di Canale 5.

Il ritorno di Peparini è stato accolto con entusiasmo dai fans appassionati dei suoi “quadri”. Proprio per la complessività dei suoi “quadri” il programma molto probabilmente tornerà ad essere registrato, mentre con Tommasini era in diretta.