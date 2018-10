Amici 2019, le anticipazioni: possibile spostamento del serale e la prima ufficialità nel cast

Questa nuova edizione di Amici 2019 potrebbe portare con sé tante novità. La diciassettesima edizione condotta da Maria De Filippi non ha convinto del tutto il pubblico, con gli ascolti che sono stati piuttosto deludenti. Per questo motivo la conduttrice starebbe pensando ad alcuni cambiamenti per la trasmissione di Canale 5.

I casting sono già iniziati, e i ragazzi vengono seguiti da Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro, coppia che ha già affiancato e supportato gli allievi durante l’ultima edizione vinta da Irama. Oltre a questo ruolo, i due condurranno insieme a Lorella Boccia il daytime di “Amici” in onda su Real Time.

Per il cast dovrebbero esserci delle sorprese molto importanti a partire già dagli insegnanti. Il primo nome ufficiale è Alex Britti come insegnante di canto, il quale dovrebbe affiancare Rudy Zerbi. Il cantante nato a Roma non è del tutto nuovo all’interno di “Amici di Maria De Filippi“, poiché ha partecipato già nel 2017 quando aiutava i ragazzi a perfezionare la loro voce come “professore per un giorno”. Sembra invece molto vicino l’addio di Paola Turci e Giusy Ferreri, che hanno partecipato come coach nella scorsa edizione.

Gli istruttori di ballo passerebbero da quattro a tre. Le due ad essere confermate sono Veronica Peparini e Alessandra Celentano, mentre Garrison Rochelle potrebbe avere un ruolo totalmente diverso. Chi invece sembra venga sostituito è il coreografo statunitense Bill Goodson.

Il vero obbiettivo di Maria De Filippi sarebbe quello di spostare il serale, come rivelato da Dagospia: “Il programma è in onda al sabato sera, ovvero la serata in cui i ragazzi escono, buona per ‘C’è posta per te” ma non per un talent che ha come obiettivo un pubblico decisamente più giovane. Questa volta la conduttrice potrebbe averla spuntata. In ballo ci sarebbe la collocazione domenicale, già occupata in passato, o quella del lunedì”.