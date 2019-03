Amici 2019: il ballerino Federico Milan potrebbe accedere al serale

Come procederanno le cose fino al fatidico Serale di Amici 2019? E’ piuttosto complicato saperlo dopo la registrazione di ieri venerdì 1 marzo, dato le prof di ballo Alessandra Celentano e Veronica Peparini hanno fatto intuire che un altro dei loro allievi potrebbe essere ammesso inaspettatamente alla fase finale. Di chi si tratta? Di Federico Milan, un ballerino che nel corso dell’ultimo speciale del sabato era stato spronato da tutta la commissione ad impegnarsi il massimo.

Dopo la sfida di ballo, Alessandra Celentano e Veronica Peparini hanno espresso delle valutazioni piuttosto positive nei confronti di Federico Milan nonostante avesse perso contro Umberto Gaudino, il ballerino già al Serale. La Celentano e la Peparini hanno dato dei buoni voti a Federico: 7,8 per la prima e 7,5 per la seconda e lo hanno stimolato a non mollare il colpo.

Queste sono gli stessi giudizi che le due insegnanti espressero sabato scorso assieme al collega Timor, con la differenza che la Celentano ha confessato di essere sempre più soddisfatta di Federico. Quindi, sembra che ci siano grandi probabilità che il ballerino giunga al Serale di Amici 2019 senza difficoltà, in quanto ha davvero tutti i requisiti per convincere i professori.

Altri allievi che hanno raggiunto il Serale di Amici 2019

Nella registrazione di ieri gli allievi che si sono aggiudicati il Serale di Amici 2019 sono stati due: Alberto Urso e Valentina Vernia. Il primo ha sempre ottenuto ottimi voti e si è sempre avvicinato alla media del 9 ma non è riuscito mai a raggiungerla, in quanto a differenza di tutti gli altri allievi, ha rifiutato il punto in più della squadra. La seconda invece è giunta da poco tempo e nessuno immaginava che avrebbe potuto giocarsela. Infatti, nell’ultima puntata la ballerina ha quasi toccato la media del 9 riuscendo a stupire tutti.

Valentina ha ricevuto un ottimo consenso da Nancy Berti, Francesca Bernabini e Emanuel Lo. La stessa cosa vale per Alberto che si aggiudicato anche una meravigliosa standing ovation dagli spettatori in studio dopo aver cantato sulle note di “Falling Love” e “La donna è mobile”.