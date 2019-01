Amici 2019, ecco le conseguenze della protesta "#fammistudiare" per tutti i ragazzi e per Marco

Sabato scorso è andata in onda la decisione dell’insegnate Timor di eliminare l’allievo Marco Alimenti dopo un periodo di 3 settimane in cui si è rifiutato di fargli lezione. I ragazzi della scuola non hanno digerito l’accaduto. È partita una protesta chiamata #fammistudiare con cui i ragazzi chiedono che sia vietato agli insegnanti negare le lezioni ad un allievo. Inoltre visto che Timor non ha fatto lezioni a Marco per 3 settimane, chiedono che il ragazzo sia riammesso, faccia delle lezioni con Timor, dopo se lo riterrà opportuno potrà confermare l’eliminazione.

L’occupazione della scuola non è mai accaduta. Negli anni precedenti, ben 18, i professori hanno sempre punito i ragazzi per i comportamenti ritenuti scorretti e quindi anche in questo caso ci si aspettava una punizione da parte dalla commissione.

La punizione non è tardata ad arrivare, Rudy Zerbi ha deciso di punire i ragazzi per la loro protesta e per il loro rifiuto di praparare i compiti assegnati dai docenti contrari alla loro protesta. La punizione stabilita da Zerbi prevedeva che la squadra perdente sarebbe andata tutta in sfida ma i ragazzi della squadra di Atene, uscita perdente dalla prova a squadre, ha detto “allora è giusto che vada in sfida anche la squadra di Sparta” così Zerbi decide “Andate tutti in sfida, uno per tutti tutti per uno”.

La protesta dei ragazzi, altre ad ottenere una punizione per tutta la classe, è riuscita ad ottenere un’accordo con Timor che ha accettato di mandare in sfida Marco (la prossima settimana) con una ballerina da lui selezionata, Valentina. A giudicare la sfida sarà un esperto esterno, ma non è chiaro cosa farà l’insegnate nel caso in cui la sfida venga vinta da Marco. Sul web e nella scuola ci si domanda se anche in caso di vincita Timor si rifiuterà di fare lezione al ragazzo.

Nella puntata di sabato vedremo il latinista Gianmarco perdere la sfida e quindi abbandonare la scuola, sempre dalle anticipazioni scopriamo che Tish e Rafael hanno abbandonato la protesta mentre tuti gli altri coesi hanno continuato a lottare con #fammistudiare.