Amici 2019, è stato chiesto l’allontanamento di Pio e Amedeo. Maria fa una proposta ad Alvise

Dopo la diretta di sabato 20 aprile è iniziato un caos sulla performance di Pio e Amedeo. Sembra che a molti non sia andato giù il loro discorso, tanto che è giunta la richiesta di allontanarli immediatamente dal programma. Al termine della puntata è stato eliminato Alvise, per questa eliminazione il pubblico sembra essere molto dispiaciuto ma allo stesso tempo, è furioso per le battute di Pio e Amedeo.

Il duo di comici ha incentrato gran parte del loro spettacolo sull’opinione in merito alla scelta di mangiare o meno la carne. I due comici hanno dichiarato che le tradizioni vanno rispettate ed anche quella della grigliata, per poi aggiungere che “chi non è d’accordo non deve protestare ma accettare la scelta altrui“.

Gli animalisti, i vegani ed i vegetariani si sono infuriati per le dichiarazioni del duo, reputando la loro pungente ironia sul tema un oltraggio del tutto irrispettoso. Pio e Amedeo, tra le altre frasi, hanno detto “se non vi va bene state chiusi in casa“. La conduttrice ha assistito allo spettacolo ridendo senza mai intervenire in difesa degli animalisti. Ora gli animalisti chiedono l’allontanamento immediato dei due dalla trasmissione, e sembra sia stata depositata una denuncia dalle associazioni che combattono per i diritti degli animali.

La proposta di Maria ad Alvise

Dopo l’eliminazione di Alvise, Maria De Filippi interviene e fa un’importante proposta al ragazzo. La conduttrice comunica al ragazzo che “tutti i tuoi testi sono piaciuti moltissimo a tanti cantanti nazionali che vorrebbero avviare una collaborazione con te“. Questa notizia, nonostante la sua eliminazione, ha fatto riapparire il sorriso sul volto di Alvise.

La trasmissione si è conclusa con un ballo tra Maria De Filippi e Ricky Martin sulle note di una famosissima canzone del cantante latino, ai due si sono unite Loredana Bertè e Alessandra Celentano.