Amici 2019, Alberto Urso in ansia prima della finale: lo sfogo con Signorini

Mancano pochi giorni all’ultimo attesissimo appuntamento con il celebre talent show di Canale 5 Amici 2019, condotto da Maria De Filippi, ed il peso delle ultime sfide per la vittoria si fa sentire tra i talentuosi allievi che, meritatamente, hanno conquistato il loro posto in finale; un momento molto importante per la loro futura carriera nel mondo musicale e nel mondo dello spettacolo.

Tra i favoriti alla vittoria c’è il 21enne messinese tenore e polistrumentista Alberto Urso, che ha iniziato ad appassionarsi alla musica ancora piccolino; la sua ugola ha incantato il pubblico televisivo, oltre che gli addetti ai lavori, tanto che sono in tanti sui social che danno già Urso come il vincitore dell’edizione 2019 del talent show “Amici di Maria De Filippi”.

Alberto Urso in ansia per la finale

Tenuto a battesimo da Antonella Clerici a “Ti lascio una canzone”, Urso versatile nel canto, potendo quindi cantare qualsiasi genere musicale, curando ogni minimo dettaglio; a pochi giorni dalla finale anche Urso sembra dover fare i conti con un’ansia crescente, andando così nel più totale panico.

Alberto ha raccontato il suo disagio non solo al suo compagno di casetta Vincenzo Di Primo, ma anche ad Alfonso Signorini, che come si è visto nel daytime del 22 maggio scorso è andato dai ragazzi per promuovere il suo nuovo libro sull’edizione 2019 di “Amici”; una novità assoluta che farà molto piacere ai tanti fan del programma di Maria De Filippi.

Alberto Urso si prepara alla vittoria con l’ansia nel cuore, in tal senso le sue parole a Signorini: “Ho l’ansia, compare. Devo mettermi a studiare sin da subito a palla! Ho l’ansia già da adesso, fratè!“. Mentre Alberto cerca un modo per placare il suo stato d’animo e prepararsi al meglio per la vittoria finale, anche gli altri concorrenti hanno rilasciato dei commenti, tra cui Giordana Angi, che ha dichiarato di essere profondamente grata, così come Rafael che invece si dichiara tranquillo.