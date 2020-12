Amici 20, Alessandra Celentano compie un gesto inaspettato: la reazione di Maria De Filippi

La ventesima edizione di “Amici” è iniziata. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, ha visto il formarsi della nuova classe di talenti e l’arrivo di innesti nel corpo docenti. Se Arisa e Lorella Cuccarini sono i grandi nomi aggiuntisi, Alessandra Celentano è la veterana per eccellenza, che anche quest’anno ha confermato la sua presenza nel talent nelle vesti di insegnante di danza classica.

La Celentano è sempre stata molto severa con gli alunni che non le piacevano. Negli anni non gliele ha di certo mandate a dire, tanto che spesso i ragazzi hanno pianto a seguito delle sue parole. Quest’anno, il ballerino Tommaso è stato il prescelto per un gesto che la maestra mai prima d’ora aveva fatto. L’esibizione del ballerino non è piaciuta per niente alla Celentano, che nonostante gli abbia confermato il banco, gli ha dato un bel 4.

Una volta tornato in casetta però Tommaso, ha ricevuto una lettera scrittagli proprio dalla maestra di danza classica. Si è trattato di un gesto inaspettato e inedito, come la stessa Maria De Filippi ha fatto notare dopo aver letto la lettera al ragazzo. Il ballerino era molto dispiaciuto per il voto appena ottenuto, ma la Celentano ha cercato di rassicurarlo con le sue parole.

La maestra ha ribadito al suo allievo che non è stata per niente soddisfatta della sua esibizione, ma che ha comunque intenzione di concedergli del tempo. Alessandra ha asserito che lavorare con lei non è semplice, che il ragazzo non ha ascoltato le correzioni che lei gli ha fatto durante le prove e nonostante non ci sia tantissimo tempo a disposizione, vuole comunque dargli una possibilità.

La De Filippi, dopo aver letto al ballerino le parole che la sua maestra gli ha indirizzato, ha esclamato: “Da quando è qua non ha mai scritto una lettera a nessun allievo. Non è solita scrivere lettere“. Tommaso dopo aver udito quanto asserito dalla Celentano, si è detto onorato e felice di aver qualcuno che gli dica le cose come stanno realmente.