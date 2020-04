Amici 19: Javier flirta con la professionista Virginia, interviene Talisa

A poche ore dalla finale di Amici di Maria De Filippi arriva un altro scoop di quella che sembra essere una delle edizioni più strane del talent show: oltre alla pandemia da Coronavirus che sta obbligando il programma ad andare in onda senza pubblico e con numerose restrinzioni, lo show televisivo è stato colpito da numerosi gossip a causa degli stessi allievi del programma che, oltre ad esibirsi sul palco scenico nel canto e nel ballo, a quanto pare amano finire sulle copertine dei giornali anche per altri motivi oltre a quelli artistici.

Dopo il tanto chiacchierato flirt tra l’allievo Valentin e la ballerina professionista Francesca Tocca, che ad ottobre ha lasciato il marito Raimondo Todaro, anche Javier pare averci provato con una delle professioniste alla corte di Giuliano Peparini, direttore artistico del serale di Amici di Maria De Filippi.

Il ballerino cubano ha confessato al suo rivale numero uno Nicolai di aver fatto numerose avances a Virginia Tomarchio: “Se oggi mi eliminano aspettami, non te ne andare, che vengo a casa tua e dormo con te”. Queste sarebbero le parole che Javier avrebbe detto alla ballerina professionista prima della semifinale del programma.

In effetti durante le prove andate in onda nel pomeridiano nei giorni scorsi si può notare come Javier faccia il carino proprio con Virginia ma, quest’ultima, pare non essere interessata al ballerino che stasera si contenderà la vittoria del programma contro Nicolai, Gaia e Giulia.

Nelle ore successive all’uscita di questo gossip è stata Talisa, ex concorrente del programma e soprattutto ballerina con cui Javier ha avuto un flirt all’interno della scuola, a far chiarezza su quanto sta succedendo tramite una diretta Instagram. La giovane ballerina ha dichiarato che lei e Virginia si sono sentite per messaggio e che la professionista le ha confessato che sono tutti film mentali del cubano e che tra i due non è successo nulla.