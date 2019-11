Amici 19, i social vogliono l’espulsione di Skioffi: "Le sue vecchie canzoni giustificano il femminicidio"

Lo scorso sabato è andata in onda la prima puntata di “Amici 19“, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. I professori hanno scelto già cinque ballerini e dieci cantanti, che d’ora in avanti devono mettere in campo tutte le loro abilità per tenersi stretto il banco appena assegnato.

Già da qui sono nate alcune polemiche, poiché alcuni di essi sono tutt’altro che sconosciuti. Infatti nel cast troviamo due vecchi concorrenti di “X Factor” del 2016, un ex partecipante di “Chi ha incastrato Peter Pan?”, il varietà per bambini condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Le critiche sul cantante Skioffi

Tuttavia, il pubblico si sta concentrando soprattutto sul cantante Skioffi. In un vecchio articolo pubblico da “Letteradonna“, un sito dedicato interamente al mondo femminile, il rapper fu attaccato duramente: “Le tolgo il fondotinta con la forza dei miei schiaffi”, “Non parlare brutta cagna” sono le sue espressioni più gentili. Lui è un rapper ascoltato da migliaia di adolescenti e suoi brani sono zeppi di violenza”.

Il testo più criticato, come riporta “Tv Zap“, è “Yolandi“. Qui ci sono delle frasi definite poco consone dal pubblico: “Non parlare brutta cagna che da oggi sono un cane anche io. Non mi hai mai voluto dare il c*lo, adesso me lo prendo, porco D**” ed a questa si aggiunge la frase “La collana che costava troppo, adesso dimmi che mi ami, visto che l’ho presa e te la sto stringendo al collo”. Gli altri testi molto discussi sono “Psicopatico” e “Succhiamy”.

Il web si è completamente diviso nei suoi confronti. Alcuni dichiarano che in molti stanno giudicando Skioffi senza conoscerlo, poiché dietro a questi testi assai discutibili ci sono delle storie più importanti. Tuttavia, la maggior parte dei commenti sono contro la new entry di “Amici” e alcuni vogliono anche la sua espulsione dal talent show.