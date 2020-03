"Amici 19" e Coronavirus: Maria De Filippi prende una drastica decisione

L’Italia intera è ormai vittima del panico e della paura sanciti dal Coronavirus. L’emergenza sanitaria è sempre alta, con decreti-legge emanati dal governo che ogni giorno forniscono decisioni differenti che porteranno all’inevitabile chiusura di tutto lo stivale. Il numero dei contagiati, così come quello dei decessi, cresce a dismisura e le notizie che arrivano non sono di certo confortanti.

Anche i palinsesti televisivi hanno subito variazioni, con situazioni nelle quali dapprima si era orfani del pubblico in studio, poi si è passati alla sospensione di alcuni programmi e a quanto pare si va verso la chiusura di tanti altri. Una delle trasmissioni in corso in questo periodo è “Amici“, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è approdato alla fase serale.

E proprio in relazione ad “Amici”, Maria De Filippi ha preso una drastica decisione dettata dall’emergenza Coronavirus. Queen Mary ha stabilito che l’uscita degli album dei cantanti del talent sarà posticipata. La produzione ha pubblicato un comunicato nel quale afferma che la pubblicazione nei negozi fisici è stata posticipata, mentre per le piattaforme in streaming e in digitale, rimane confermata.

Il comunicato recita: “Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal governo riguardanti il nostro paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici“.

Insomma i cd musicali di Gaia, Giulia Nyv e Jacopo dovranno attendere ancora un pò prima di vedere la luce e poter essere acquistati dai fan dei ragazzi. La decisione della De Filippi porterà la pubblicazione degli album a data da destinarsi, anche se con ogni probabilità sarà posticipata a quando l’emergenza terminerà. L’intento è quello di non far uscire di casa le persone per acquistare i cd musicali, anche se potranno tranquillamente ascoltarli grazie alle piattaforme online.