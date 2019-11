Amici 19, anticipazioni: quest’anno la classe sarà formata da 17 alunni, svelati i primi nomi

La nuova edizione di “Amici di Maria De Filippi“, il talent show di Canale 5, porta con sé tante novità. La più eclatante è sicuramente l’aumento della classe. Infatti secondo le ultime anticipazioni per quest’anno gli alunni saranno 17 e non 15.

Il primo ospite sarà Alberto Urso, vincitore di “Amici” e coach di “Amici Celebrities”, spin-off del talent condotto da Maria De Filippi e Michelle Hunziker, andato in onda nelle scorsa settimana in cui ha trionfato Pamela Camassa contro Massimiliano Varrese.

Gli alunni di Amici 19

Quest’anno Maria De Filippi ha voluto aggiungere due banchi in più rispetto alla scorsa edizioni, arrivando quindi a diciassette alunni. Per il momento l’unica ballerina scelta, come circola sul web, è Alioscia Grossi, ex concorrente di “Amici 17”. Dovrebbe essere assente Miguel Chavez, il grande escluso della scorsa edizione, poiché nei prossimi giorni è impegnato con un evento.

Tra i cantanti invece troviamo Gaia Gozzi, conosciuta già dal pubblico. La ragazza ha infatti partecipato alla decima edizione di “X Factor” classificandosi al secondo posto dietro i Soul System. Per lei questa potrebbe essere una seconda chance per conquistarsi nuovamente i grandi palcoscenici dopo la mezza delusione a causa della finale persa avvenuta proprio alla fine del proprio percorso. Infine come riporta “Gossip e Tv” l’altra cantante presente è Giulia, ma di lei non si conosce ancora nulla.

Infine parlando del day time in onda su Real Time, la conduzione è affidata a Lorella Boccia e Marcello Sacchetta che viene affiancato insieme alla sua compagna Giulia Pauselli.

Facendo invece un piccolo riassunto degli insegnanti, quest’anno è assente Alex Britti che viene sostituito da Anna Pettinelli, mentre Stash e Rudy Zerbi vengono confermati nel proprio ruolo. Restano invariati anche i tre docenti di ballo dove anche quest’anno sono Alessandra Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini.