Amici 18, Valentina Vernia contro Mameli: "Al mio posto chiunque avrebbe accettato". L’intervento di Giordana Angi

La rivoluzionaria proposta di Loredana Berté di una nuova sfida tra Mameli e l’eliminata dell’ultimo Serale di “Amici“, Valentina Vernia, affidando al giudizio del pubblico la sfida tra i due, sta creando non poche polemiche e reazioni tra i componenti della squadra dei Bianchi, che nelle ultime ore in casetta hanno palesato tutta la loro contrarietà.

L’edizione 2019 del celebre talent musicale di Maria De Filippi ha come protagonista principale la celebre cantante italiana Loredana Berté, che si trova sempre più spesso in disaccordo con alcuni alunni della scuola, così come con alcuni giudici, che – a suo dire – non sarebbero oggettivi nel giudizio.

La nuova sfida tra Mameli e Valentina

Nonostante le critiche ricevute da Loredana durante la scorsa puntata del Serale di “Amici”, Mameli è riuscito a mantenere il suo posto nel team dei Bianchi, convincendo i giudici, che lo hanno preferito al posto della bravissima e talentuosa ballerina Valentina Vernia. Una cosa che non è andata giù a Loredana Berté, tanto da aver proposto una nuova sfida tra l’eliminata e Mameli.

Proposta accolta dalla produzione del programma, ma mal vista dal diretto interessato, Mameli, che ha commentato seccamente la cosa dicendo che trovava assurda la proposta, sottolineando il fatto che se dovesse vincere Valentina il prossimo sabato lui andrebbe a casa, quindi ha aggiunto: “Allora riprendiamo tutti quelli che c’erano prima e torniamo sui banchi“.

Insomma per Mameli tutti gli allievi sarebbero in sfida e, chiosando, ha detto: “Io la prossima settima esco, poi arriva Britti e dice che non gli sta bene e anch’io metto una felpa e sto un’altra settimana“. Parole che hanno trovato l’immediata replica della ballerina della squadra dei Bianchi, che è esplosa dicendo: “Siete degli s*****i b******i perché se lo si fossero trovati al mio posto avrebbero accettato“.

Ma non è tutto, perché nella diatriba tra Mameli e Valentina si è inserita anche Giordana Angi, la cantante italo-francese che sta tenendo testa alla sua rivale Tish, difendendo il suo collega di team: “Valentina ha una presunzione che è devastante. E’ anche troppo sicura per me. Pure io mi sono rotta. Non c’è Blu o Bianco, ma di giustizia. Nella sua testa tu Mameli vali meno di zero. Tutti sapete i miei problemi con lui e sono noti e non ci riempiamo di complimenti. Avere la presunzione di dire che la sua esibizione è stata pazzesca. Essere così certi di una cosa a me fa ridere“.