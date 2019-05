Amici 18, Tish furiosa contro Alberto Urso: "Per lui Giordana è una santa perchè gli ha scritto la canzone"

Tish, la cantante della squadra blu di Amici 18, sta continuando la sua lotta con il serale ma sembra che i rapporti con i suoi colleghi di avventura non siano proprio idilliaci. Durante il daytime in onda giovedì 9 maggio 2019 infatti, la Boric ha attaccato duramente Alberto Urso dopo aver visto un video in cui sia lui che Vincenzo preferivano Giordana a lei.

Queste dichiarazioni hanno profondamente ferito Tish ma in maniera molto orgogliosa, la Boric, ha cercato in ogni modo di nascondere la delusione nei confronti dei suoi colleghi della squadra blu. Inizialmente la ragazza ha cercato di mettersi sulla difensiva ma successivamente ha attaccato duramente il suo ex fidanzato tirando in ballo la venerazione di Alberto nei confronti della Angi.

“Per lui Giordana è una santa perché gli ha scritto la canzone. Lui bisogna prenderlo così” ha infatti chiosato Tish che ha voluto altresì lanciare anche l’ennesima frecciatina nei confronti della rivale della squadra bianca. Secondo la Boric infatti la lista dei ragazzi semifinalisti di Amici sarebbe stata fatta basandosi sui rapporti d’amicizia e non sul vero talento.

“Chi è stato portato su in classifica è per merito di un rapporto più solido. Ma va beh, conviviamo, ci si saluta, ci passiamo il sale a tavola” ha altresì chiosato Tish in merito al rapporto con i ragazzi ancora presenti nella casetta della squadra blu. Alberto e Vincenzo infatti hanno continuato ad attaccarla perchè le sue canzoni sono in inglese e questo ha mandato su tutte le furie la Boric.

Sembra dunque che da adesso in poi Tish dovrà lottare da sola per accedere alla finale di Amici 18. L’ultima novità in merito alla settima puntata del talent di Maria De Filippi in onda sabato 11 maggio 2018 riguarda proprio lo scioglimento delle squadre e lo scontro individuale per vincere questa 18esima edizione di Amici.