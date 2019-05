Amici 18, Tish criticata per essere arrivata in finale: "Merito di Rudy”

Tish Boric, la cantante appartenente alla squadra blu, durante la puntata del serale di Amici 18 in onda sabato 11 maggio ha battuto Alberto Urso approdando così di diritto al serale del talent di Maria De Filippi. Nonostante alcuni professori siano dalla sua parte, questo non è per nulla piaciuto ad alcuni utenti del web che soprattutto sui social sono insorti per commentare negativamente la sua vittoria.

Tish, è riuscita a convincere anche i giudici d’eccezione Mara Venier, Gerry Scotti ed Emma Marrone intervenuti in trasmissione per sostituire Loredana Bertè impegnata con il suo tour ma resta il fatto che, l’uscita del ballerino Umberto Gaudino abbia sollevato non poche polemiche. Anche Giordana Angi, nemica rivale di Tish, è rimasta alquanto basita e senza parole dal risultato ottenuto dalla Boric.

Laa vittoria di Tish al serale di sabato 11 maggio ha scatenato una vera e propria polemica sul profilo Instagram di Amici di Maria De Filippi dove molti follower hanno attaccato l’ex cantante della squadra blu ma soprattutto Rudy Zerbi reo di averla favorita e non poco. Il voto dato dal professore di canto però non è di certo riuscito ad influenzare la media e questo significa allora che Stash ed Alex Britti credono che la Boric meriti forse più degli altri.

Rudy non ha mai nascosto di preferire Tish a Giordana e, lo scontro avvenuto tra i due durante il serale, ha fatto infuriare e non poco i tanti affezionati al talent che soprattutto sui social si sono lasciati andare ad un duro sfogo nei confronti di Tish e del professore di canto. Sono stai molti infatti i detrattori che non hanno per niente gradito l’attacco gratuito di Zerbi nei confronti di Giordana Angi.

“Tutto merito di Rudycolo”, “Tish, è già molto che sei arrivata alla semifinale!” e ancora “Ma speriamo che non arrivi in finale. Antipatica e arrogante!” scrivono infatti alcuni follower furiosi. Non ci resta dunque che attendere per vedere se il professore di canto risponderà a queste critiche ma soprattutto come evolverà la finale di Tish e se riuscirà veramente a battere la sua rivale Giordana.