Amici 18, Tish attacca duramente Giordana: "Non accetto sfide! Chiudi la bocca”

Tish e Giordana sembrano essere arrivate ai ferri corti e a dimostrarlo sono le continue sfide e polemiche all’interno della scuola di Amici 18. La cantante della squadra blu, oltretutto, è stanca di parlare con la Angi ed è decisa più che mai di concentrarsi solamente sulle sue canzoni e sulle esibizioni del serale del talent prodotto da Maria De Filippi.

Giordana, dal canto suo, ha voluto farsi sentire e ha lanciato un guanto di sfida alla rivale che dovrà infatti interpretare un brano intenso dimostrando le sue capacità ad emozionare il pubblico e non solo. La Angi ha dichiarato oltretutto di essere pronta anche a cantare a cappella pur di far valere le sue ragioni nei confronti della cantante della squadra blu che invece non vuole sentire ragioni.

Per Tish l’importante ora sembrano essere solamente le esibizioni e non il dimostrare la loro rivalità ad ogni costo considerando anche il fatto che la finale di Amici 18 si sta avvicinando sempre più ed il giudice Loredana Bertè vuole portarne solamente una sola. “Vorrei proporre un brano che io canterò a cappella, magari ‘La cura’ di Franco Battiato o ‘Emozioni’ di Lucio Battisti” ha infatti chiosato Giordana pronta a dimostrare che le “letture di poesie”, chiamate così proprio da Tish, hanno un senso.

Immediata la risposta da parte della cantante della squadra blu che ha sottolineato come Giordana durante la sfida non abbia rispettato i patti visto che ha dovuto cercare un brano che non faceva parte del suo repertorio quando ha visto i suoi brani fatti ad Amici. Stando a quanto rivelato da Tish anche Rudy Zerbi si è mostrato dalla sua parte spiegando appunto ciò che voleva dimostrare la cantante della squadra blu mentre se fosse stato il contrario gli altri professori si sarebbero opposti.

“Ha rotto le p…e. Non mi interessano le sue sfide. Voglio solo smentire le str…ate che dice da quella c…o di bocca! Fatti i c…i tuoi e incassa la sconfitta” ha concluso Tish furiosa nei confronti della Angi. Stando ad indiscrezioni però, sarà proprio Rudy Zerbi a decidere la prossima comparata fra Giordana e Tish e dunque ne vedremo sicuramente delle belle.