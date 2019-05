Amici 18, Timor Steffens appoggia Loredana Bertè. Il professore rivuole Valentina nella scuola

Timor Steffens è stato oggetto di critiche nei giorni scorsi soprattutto dopo aver rivelato di essersi letteralmente schierato dalla parte di Loredana Bertè e di appoggiarla in tutte le sue decisioni affinchè la ballerina Valentina possa tornare nuovamente nella scuola di Amici 18. Come ben sappiamo infatti la Vernia è la “pupilla” del coreografo americano e, secondo lui e Loredana, sarebbe uscita ingiustamente dal talent.

Inutile dire che molti follower sono rimasti spiazzati da questo “tradimento” di Timor nei confronti dei colleghi professori ma soprattutto non trovano giusto che Valentina abbia una possibilità di ritornare al serale di Amici 18. Steffens però, nonostante le tante critiche, continua imperterrito ad appoggiare Loredana dandole ragione in tutto e per tutto.

Secondo il professore e il giudice del talent, Valentina sarebbe più talentuosa di Mameli e meriterebbe di ritornare nella scuola ma questo sembra essere solamente un loro parere personale. Secondo gli altri professori presenti nella scuola invece le cose non starebbero proprio così e a pensarla allo stesso modo ci sarebbero anche moltissimi utenti del web.

“Ero molto turbato dal fatto che fosse stata eliminata, incredulo davanti a quello che era successo! Ero in completo disaccordo, ma dovevo accettare il risultato, dato che non ero l’unico a votare” ha scritto Timor con un post sul suo profilo Instagram. Il professore però ha sottolineato di essere rimasto ferito da quello che Loredana aveva detto sui professori perchè non sono tutti uguali nel modo di votare o giudicare.

Timor si dichiara onesto e diretto e la cosa più importante è che il più forte possa sopravvivere e vincere questo show e Valentina, a suo avviso, è tra i più forti. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata del serale di Amici 18 per vedere se Loredana e Timor riusciranno a tenere il punto affinchè Valentina possa ritornare nella scuola di Maria De Filippi.