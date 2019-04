Amici 18: svelati gli ospiti della seconda puntata del serale

Sabato 6 Marzo andrà in onda la seconda puntata del Serale di Amici, come sempre Maria De Filippi stupirà il suo pubblico con degli ospiti d’eccezione molto famosi. Durante il daytime del format sono stati svelati nel dettaglio chi saranno gli ospiti della serata e, a quanto evidenziato, si tratta di Al Bano, Ermal Meta e Fabrizio Moro.

Come già capitato per quanto riguarda la prima puntata del Serale, gli ospiti duetteranno con i ragazzi della squadra bianca e blu e in un secondo momento giudicheranno anche una delle sfide tra gli allievi.

I tre cantanti non sono nuovi ad Amici poichè hanno già partecipato nelle scorse edizioni del talent; Al Bano è stato un gradito ospite, Ermal Meta un piacevole ma deciso giudice mentre Fabrizio Moro si è visto nelle vesti di professore pronto a dare consigli ai ragazzi.

I ragazzi della squadra blu molto stupiti dopo aver assistito al filmato, si sono lasciati a delle dichiarazioni sugli ospiti; Alberto in particolare ha sperato di essere lui a duettare con Al Bano con l’ulteriore speranza di cantare il suo inedito Indispensabile che tra l’altro è stato scritto proprio da Ermal Meta.

Mentre i ragazzi della squadra bianca sono rimasti molto entusiasti nel vedere che potrebbero avere la possibilità di duettare con Fabrizio Moro ed Ermal Meta. Giordana ha ammesso di amare molto i due cantanti e si augura di duettare con uno di loro, di Fabrizio conosce addirittura ogni dettaglio.

Come sempre a completare la serata ci saranno i direttori artistici Ricky Martin per la squadra bianca e Vittorio Grigolo per la squadra dei blu, ma non mancherà nemmeno la comicità irriverente del duo comico Pio ed Amedeo.

Al momento, non è ancora dato sapere chi tra i ragazzi della squadra bianca e blu sarà a duettare con questi ospiti d’eccezione, tuttavia, si prospetta una puntata al quanto scoppiettante e ricca di emozioni.