Amici 18, Rudy Zerbi si scaglia contro Giordana Angi: "E’ ad Amici per fare la cantante o per fare l’opinionista?"

E’ ormai ovvio a tutti che non scorre affatto buon sangue tra il professore di canto Rudy Zerbi e la cantante Giordana Angi, allieva di Amici e attuale concorrente della squadra bianca, in corsa per la vittoria de Il Serale. Il professore, pur apprezzando la cantante per i suoi inediti, non la trova adatta nelle cover e per questo tra i due si accendono molto spesso dei dibattiti in studio.

Se da una parte la ragazza si difende dicendo che non è vero che manca di personalità nelle cover, il professore le continua a dire che lui riesce a riconoscerla solo nei suoi inediti e proprio durante l’ultima puntata de Il Serale, andata in ordine sabato scorso, Zerbi ha duramente attaccato Giordana ribadendole gli stessi concetti al punto tale da farla piangere in diretta tant’è che poi il professore l’ha anche accusata di piacerle fare la vittima.

Successivamente, in occasione del daytime del 1 Maggio, Giordana ha potuto apprendere le forti parole dette da Zerbi durante la fine della puntata de Il Serale, constatando quanto il professore sia stato duro nei suoi confronti poiché, a tal proposito, Zerbi ha affermato: “Mi cambia le canzoni, mi sposta i titoli ed è sempre polemica. Continua a parlare mentre io aspetto che canti. Continua a discutere mentre io aspetto che dimostri un’identità musicale che ancora non le riconosco e probabilmente non le riconoscerò mai. Mi chiedo: è ad Amici per fare la cantante, o è ad Amici per fare l’opinionista? Come opinionista forse è bravissima, come cantante non lo so”.

A questo punto Giordana ha risposto diversamente rispetto al Serale riuscendo a mantenere la calma, e scherzandoci su ha detto di poterci pensare a fare l’opinionista anche se non sa se potrebbe farcela poiché è una persona emotiva e con dei sentimenti che spesso vengono messi a dura prova. Ha continuato ammettendo che per lei non è bello sentirsi sempre attaccata e messa in discussione e che non riesca a capire come mai il professore a questo punto non la elimini visto che non le piace.

Giordana dalla sua parte può vantare però il giudice Loredana Bertè che durante Il Serale l’ha sempre apprezzata ed elogiata al contrario di Zerbi; tuttavia, adesso non resta che aspettare l’ulteriore risposta da parte del professore che sicuramente non tarderà ad arrivare.