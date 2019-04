Amici 18, Rudy Zerbi sempre più duro nei confronti di Giordana Angi: "Smettila di fare la vittima!”

Giordana Angi continua a non entrare nelle simpatie di Rudy Zerbi che, ad ogni serale di Amici 18, non perde occasione per attaccarla e anche pesantemente. Anche nella puntata di sabato 27 aprile 2019, il professore di canto ha puntato il dito contro la ragazza rea di fare spesso la vittima invece che concentrarsi sulle sue esibizioni.

La cantante romana durante la settimana trascorsa in casetta ha avuto un duro sfogo dove ha sottolineato come, all’interno della scuola, si trovi ancora oggi a combattere da sola visto che nessuno mai ha speso delle belle parole nei suoi confronti. Oltretutto ha continuato il suo pensiero confessando di aver trovato assolutamente ingiusta l’assegnazione dei brani da parte di Rudy.

Giordana infatti ha chiesto apertamente che i suoi brani venissero scambiati con quelli di Tish così da non agevolare la sua avversaria. Dopo lo scontro avvenuto tra le due nella puntata di sabato 27 aprile, Zerbi non ha perso tempo e ha attaccato nuovamente la cantante romana e la sua non originalità.

“Sto aspettando che finisci così posso cantare. Mi dispiace, ma non riesco a controllare le mie emozioni. E piango. Albergo a ore non è più popolare de La notte“ ha chiosato tra le lacrime Giordana mentre Rudy ha continuato “Questo è il momento vittima di Giordana. Smettila di fare la vittima! C’è un pezzo in comune ed è Purple Rain. Questo è un autogol perché io avevo fatto tutto per far risaltare lei” tra i fischi del pubblico presente in studio.

Loredana Bertè ha voluto invece esprimere il suo giudizio dichiarando apertamente di aver preferito Giordana perchè è stata perfetta mentre Tish, prima di cambiare le note, dovrebbe conoscere le canzoni. Tish non ha accettato le parole della Bertè e ha voluto difendersi asserendo il suo arrangiamento è stato cambiato perchè è stata un’esplicita richiesta di Rudy “L’ho avvicinato al mio genere. Ho lasciato le stesse note. Giordana ha fatto una versione nuova” ha concluso stizzita Tish.