Amici 18, Rudy Zerbi lancia una sfida – tranello per Alberto e Giordana. La cantante della squadra bianca furiosa

Rudy Zerbi colpisce ancora ma questa volta ha voluto lanciare una sfida per Alberto Urso, Giordana Angi e Tish. Durante il daytime di Amici 18 in onda mercoledì 8 maggio, il professore di canto infatti ha voluto mettere a confronto Giordana ed Alberto – e non la cantante della squadra bianca con la rivale Tish – con una canzone alquanto difficile ovvero Blue degli Eiffel 65.

Giordana, non ha minimamente apprezzato la scelta di Rudy tanto da ritenere la canzone alquanto inappopriata per poter accedere alla finale e asserendo “Passerò per arrogante ma non mi interessa è come chiedermi di fare un’opera lirica. Ma, soprattutto, per dimostrare cosa? Per fare una figuraccia? Per una semifinale è veramente una follia! Vado a casa piuttosto! Ma come faccio? Mi posso giocare la semifinale con questo pezzo? Mi vuole mandare a casa ma non sarà così facile”.

La cantante della squadra bianca, ha continuato la sua polemica quando ha invece scoperto che Rudy Zerbi ha deciso di assegnare a Tish il brano di Lady Gaga e Bradley Cooper dal titolo Shallow. Giordana è sbottata dichiarando di trovare il tutto molto ridicolo tanto da rifiutarsi categoricamente di cantare la canzone degli Eiffel 65 a rischio anche di fare scena muta durante il serale di sabato 11 maggio.

Ciò che invece ha lasciato i telespettatori affezionati al programma basiti e senza parole, è che lo stesso brano è stato proposto anche ad Alberto Urso che non ha battuto ciglio ma anzi si è detto prontissimo ad accettare la sfida. Ironizzando sulla cosa, il tenore ha altresì chiesto se per caso dovesse anche interpretare il brano con qualche passo di danza consultandosi immediatamente con i suoi colleghi della squadra blu.

Sembra dunque che Rudy abbia voluto, per l’ennesima volta, puntare il dito contro Giordana e la sua mania di polemizzare su tutto dimostrando invece che Alberto, nonostante sia solito dedicarsi ad un genere di musica completamente diverso, abbia accettato senza nessun tipo di problema. Non ci resta dunque che attendere la puntata di sabato 11 maggio per vedere chi dei due vincerà la sfida ma soprattutto se Giordana canterà la canzone.