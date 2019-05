Amici 18, Rudy Zerbi attacca Giordana Angi: "Ti senti ‘sto cavolo". L’intervento di Loredana Berté

Le cantanti ed alunne Tish e Giordana Angi sono state al centro di una nuova sfida del Serale del talent show condotto da Maria De Filippi “Amici“, giunto alla sua diciottesima edizione, che ha suscitato l’inevitabile sferzante critica di Rudy Zerbi, che si è scagliato anora una volta contro l’italo-francese.

Rudy ha assegnato ai due giovani talenti della Scuola di “Amici” la prova dal titolo “Non tale e quale“, con il preciso scopo di sollecitare in Tish e Giordana esibizioni dal timbro più personale, tralasciando quindi le imitazioni di artisti ben più celebri. La reazione di Giordana non è stata inizialmente delle migliori, ritenendo di non copiare alcun artista.

Rudy Zerbi attacca Giordana

Durante il Serale di “Amici” si è assistito all’ennesimo botta e risposta tra Giordana e Rudy Zerbi, che l’ha attaccata dicendole: “Il solito vittimismo. È un’opportunità, se tu lo ritieni un tranello è un problema tuo“. Parole che hanno sollecitato la reazione dell’alunna che ha detto: “Spero di cantare il meglio che posso e spero che tu mi riconoscerai questa cosa, ma ho i miei dubbi“.

Due brani a testa per Tish e Giordana, un confronto fatto sulla pedana rotante, senza interruzione alcuna. Un confronto intenso, che ha regalato tante emozioni ai telespettatori e ai fan del programma. Ma c’è stato un fuori programma, perché Giordana poco prima della fine dell’ultima prova è scesa dalla pedana per cantare davanti a temibile Zerbi.

A fine esibizione l’impietoso commento del professore: “Ascoltavo impassibile. Secondo me facevi meglio a stare seduta, come hai detto nel video. Nel senso che sei proprio pronta per Tale e Quale. Addirittura nel pezzo di Gianna Nannini anche le stesse pose, con asta e microfono. Non te la devi prendere“.

Anche Loredana Berté è intervenuta nelle discussione, a sostegno di Giordana, sostenendo che non c’è stata alcuna imitazione, ma Zerbi, forte delle sue convinzioni ha chiosato dicendo: “Dovresti sentirti meno sto cavolo e imparare dai consigli. Sono mesi che ti do consigli e non te ne importa“.