Amici 18: rivalità e scontri tra i ragazzi

Viste le dure parole di Loredana Bertè, giudice del Serale di Amici di quest’anno, avanzate nei confronti di Jefeo, il cantante ha deciso di proporsi in sfida in tal caso dovesse perdere la sua squadra.

Durante l’ultima puntata del Serale, la Bertè aveva criticato duramente Jefeo in quanto secondo lei il trapper non meritava il serale tanto quanto Ludovica, uscità proprio in quell’occasione dopo essersi sfidata contro Tish.

Jefeo viste le affinità musicali tra lui e il cantante della squadra bianca Alivs, ha deciso di sfidarlo per fare emergere chi tra i due è il migliore trapper. Il concorrente della squadra blu a questo punto ha deciso di prendere il posto di Alberto per un’ipotetica sfida e a tal proposito ha dichiarato: “Se la squadra Blu perde, io mi propongo al posto di Alberto e due sono le cose: se la proposta di Alvis dovesse venire accettata, facciamo una sfida senza auto-tune e una in cui cantiamo il nostro inedito. Oppure potrebbero scegliere i professori con chi mi devo sfidare“.

Il cantante della squadra bianca è d’accordo su questa proposta e siccome si è visto spesso in crisi e ha più volte pensato di abbandonare la gara, sarebbe per lui anche una buona occasione di dimostrare quanto vale musicalmente nel programma.

Nel frattempo, anche Giordana che proprio non riesce a tollerare Tish, ritendendola meno forte degli altri cantanti, ha proposto una sfida all’avversaria. Le due cantanti proprio non riescono ad apprezzarsi anche se Tish preferisce prepararsi sulle sue esibizioni piuttosto che ascoltare le parole della Angi.

A questo punto non resta che aspettare sabato sera su Canale 5 la diretta di Amici per vedere cosa accadrà tra i ragazzi ma soprattutto chi si sfiderà contro chi; dato che gli animi risultano molto riscaldati oltre alle esibizioni, usciranno fuori sicuramente tutte le loro emozioni e avversità.