Amici 18, Ricky Martin fa una bellissima proposta a Giordana Angi. Stash entusiasta

Il serale di Amici 18 in onda sabato 4 maggio 2019 è stato ricco di colpi di scena a partire da Mameli che ha vinto la sfida con Valentina. Anche Giordana Angi, dopo i continui botta e risposta non solo con Tish ma anche con Rudy Zerbi, ha potuto tirare un sospiro di sollievo grazie ad una bellissima proposta da parte di Ricky Martin.

Il coach della squadra Bianca infatti, stanco delle critiche e delle polemiche nate da parte del professore di canto nei confronti della Angi, ha annunciato di avere grandi progetti in mente per Giordana. Rudy Zerbi infatti, anche nella puntata di sabato, ha ribadito il suo pensiero sulla cantante della squadra Bianca e, non appena finito, Ricky ha chiesto la parola a Maria De Filippi.

“Voglio portarmela in America e tradurre le sue canzoni perché è fantastica. Può essere lì a conquistare gli stadi in America. Sono davvero qui per supportati sempre. Non vedo l’ora di farlo in prima persona” ha infatti rivelato Martin tra lo stupore generale. Giordana, basita e senza parole, non ha potuto fare a meno che ringraziare Ricky per la bellissima opportunità concessale asserendo altresì di non vedere l’ora di lavorare con lui.

Sconvolto ma soprattutto contento per il regalo di Giordana, anche Stash ha scherzato con Ricky Martin dichiarando ironicamente “Dopo questa cosa mi riscrivo ad Amici, prendi pure me Ricky?” tra l’ilarità generale di tutto lo studio di Amici 18. Nella stessa puntata anche Valentina Vernia ha ricevuto un bellissimo regalo da parte di Loredana Bertè.

Insomma una puntata che lascerà sicuramente il segno ma soprattutto che conferma la bravura di Giordana Angi spesse volte attaccata per il suo modo di cantare. Non ci resta dunque che attendere una nuova puntata del serale di Amici 18 per vedere chi proseguirà la corsa per la finalissima del talent di Maria De Filippi.