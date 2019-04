Fervono i preparativi per la nuova attesissima puntata del serale del popolare talent show di Canale 5 “Amici” – che andrà in onda in prime time sabato 20 aprile – e che vedrà come sempre contrapposte la squadra Bianca e quella Blu, i cui componenti si avvicenderanno in sempre più emozionanti performances, dando il massimo per evitare l’eliminazione e portare a casa la vittoria.

È tanta ormai la tensione che si respira nelle casette, dove non si placano le liti e le discussioni, mentre i ragazzi cercano di prepararsi per l’attesissima quarta puntata del Serale, che vedrà come super ospite il celebre cantante Renato Zero. Per il nuovo appuntamento del talent show, dunque, Maria De Filippi ha deciso di coinvolgere e portare in scena uno degli artisti più popolari ed amati dagli italiani.

La proposta folle di Renato Zero

Sulla scia delle proposte fatte anche da Loredana Berté – in parte accolte dagli autori del programma – anche Zero ha voluto personalizzare un po’ lo show, facendo le sue proposte, giudicate dalla produzione alquanto folli. La notizia è stata comunicata poche ore fa ai ragazzi, che sono rimasti particolarmente colpiti dalla presenza di Zero nello show.

Ma mentre il web s’interroga e discute sulle nuove proposte avanzate da Renato Zero, ancora non si ha certezza sul contenuto delle proposte fatte, dunque non è ancora chiaro quali saranno i contenuti della sfida a cui dovranno sottoporsi i ragazzi. In molti hanno ritenuto che la scelta di Renato Zero fosse dovuta per contrastare le proposte di Loredana Bertè.

Nella precedente puntata, infatti, la Berté aveva in qualche modo paragonato Mameli a Zero, una casualità quindi che il nuovo super ospite sia proprio il celebre cantante? Per le battles tra i cantanti in gara ci sono due straordinari artisti della musica italiana, icone della musica pop degli anni’80 e ’90, cioè il grande Umberto Tozzi e Raf.