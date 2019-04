Amici 18, Peppe Vessicchio parla del suo nuovo ruolo nel programma

L’inizio della fase serale del programma “Amici“, in onda il sabato sera su canale 5, ha siglato un gradito ritorno in TV del Maestro Peppe Vessicchio, che negli ultimi tempi era sparito dai piccoli schermi. Il Maestro in passato aveva già partecipato alla trasmissione, come direttore d’orchestra e professore, ma quest’anno è tornato in una veste completamente nuova, quella del giudice tecnico.

Il Maestro Peppe Vessicchio ha dichiarato di aver accettato questo ruolo, in quanto, a differenza degli altri anni, gli consente di mantenere un certo riserbo: è un giudice muto che osserva l’esibizioni dei ragazzi attraverso degli schermi e li ascolta con delle cuffie, e interviene solo per segnalare alla giuria eventuali errori tecnici. Quindi un ruolo che richiede di mettere in atto solo sue competenze e non le scelte dettate dall’emotività.

Il Maestro ha inoltre raccontato che la decisione di tornare ad “Amici” in questa nuova veste, è stata presa anche dopo aver ascoltato l’entusiasmo di Maria De Filippi nel raccontargli quanto fosse orgogliosa dei ragazzi ammessi al serale e dato che lui conosce bene il gruppo di lavoro si è detto “perchè non provare”. Ammette che il nuovo ruolo gli piace molto, anche quando non riesce a capovolgere il parere dei giudici o di Loredana Bertè, perchè crede che comunque le sue segnalazioni possano essere utili al pubblico nel momento in cui dovrà fare delle scelte.

Vessicchio ha anche specificato che non tornerebbe più nel ruolo di direttore di orchestra nel talent show, sia perchè non ama ritornare sui suoi passi sia perché vuole dedicarsi a dei nuovi progetti.

I due progetti a cui il Maestro è particolarmente legato riguardano la musicoterapia, un settore che lo fa sentire molto realizzato, mentre l’altro progetto riguarda le canzoni dello “Zecchino D’oro“, un lavoro su cui ha deciso di investire molta attenzione.