Amici 18, nuovo scontro tra Tish e Giordana: "E’ stra-aggressiva, ha pregiudizi su di me"

Il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi “Amici 2019” continua a registrare dei successi di ascolti ragguardevoli, catalizzando l’attenzione del pubblico televisivo sempre più coinvolto nelle vicende degli allievi protagonisti della nuova edizione, come le due cantanti Tish e Giordana, che sembrano non trovare mai un punto d’incontro.

Dopo la puntata del Serale andata in onda il 13 aprile scorso, le due allieve della scuola di Amici sono ritornate a parlare dei fatti accaduti in puntata, infatti mentre Giordana accusa Tish di dimenticare troppo in fretta, la seconda ha replicato con delle battute al vetriolo che hanno innalzato l’asticella della tensione e della rivalità tra le due.

Scontro aperto tra Tish e Giordana

Non bastava la nuova proposta di Loredana Berté – sempre molto critica con tutti – nei confronti di alunni e giudici del talent show di Canale 5, ma ad alimentare la tensione nel programma di Maria De Filippi ci hanno pensato le due allieve-cantanti Tish e Giordana, che dopo l’ultimo Serale hanno continuato lo scontro dalle loro rispettive casette.

Alla squadra Bianca Giordana ha detto: “Sembravo matta io. Ha detto che non so cantare“, parole che hanno suscitato la reazione di alcuni alunni della casetta, che hanno confermato che Tish, in passato, ha fatto davvero certe affermazioni e Alvis ha aggiunto: “Lei è quella presuntuosa, no tu“.

Ma anche Tish ha replicato dicendo: “Lei è stra-aggressiva” – quindi chiosando ha aggiunto – “Ha avuto un pregiudizio bruttissimo nei miei confronti. E io devo lasciare quella cosa nei miei confronti? Io devo farla passare per quella che ha ragione?“. A Tish non è andato proprio giù quando Giorndana le ha detto: “vai a cantare, vai“.

Mentre il botta e risposta tra Tish e Giordana sembra destinato a continuare, Alessandra Celentano fa una contro proposta a Loredana Berté. Sono in tanti a domandarsi quali delle due proposte sarà accettata.