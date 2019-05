Amici 18, "Non è tale e quale": la nuova prova di Rudy Zerbi per Tish e Giordana

Nella puntata di Amici 18 andata in onda sabato 27 aprile su Canale 5, abbiamo assistito ad un forte scontro tra Rudy Zerbi è la cantante Giordana Angi. Tutto è nato a causa di una prova richiesta dal maestro per mettere a confronto il talento di Tish con quello di Giordana.

La scelta dei pezzi del maestro Rudy però non ha accontentato le aspettative di Giordana, infatti secondo la cantante Zerbi ha voluto intenzionalmente favorire l’allieva Tish dandole un brano molto più noto rispetto al suo. A questo punto la Angi ha chiesto e ottenuto che i brani venissero scambiati: quindi Tish ha dovuto cantare il brano assegnato a Giordana e Giordana quello di Tish.

Amici 18, la prova di Rudy Zerbi per Giordana e Tish

Zerbi non ha assolutamente apprezzato tutte queste critiche e per la puntata del serale di sabato ha organizzato un altro confronto tra le due, specificando che in questo caso non vuole assolutamente sentire critiche, lamentele e vittimismi. La prova che Rudy ha chiamato “NON tale e quale” e dovrà essere svolta così come lui l’ha pensata: “Il senso di fare delle cover in un talent e non solo i propri inediti è quello di rendere personale una canzone che è già molto nota“, spiega Zerbi.

In sostanza le due cantanti dovranno cimentarsi con due cover a testa pensate per loro: “Propongo quindi una prova dove Tish e Giordana dovranno rendere personale delle canzoni già molto note. Tish dovrà cantare “Strong Day” London Grammar e “Hedonism” degli Skunk Anansie, mentre Giordana dovrà cantare “America” di Gianna Nannini e “In alto mare” di Loredana Bertè“.

Resta solo da vedere se, anche questa settimana, la prova richiesta da Rudy scatenerà il malcontento di Giordana. Proprio preventivando una reazione della cantante, Rudy ha sottolineato il fatto che non ammette alcun tipo di lamentela o cambiamento di programma: “Vorrei la parte di entrambe molto impegno molta ricerca di identità artistica e in particolare da una delle due no lamentele no vittimismo e niente piagnistei. Grazie“.