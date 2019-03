Amici 18, Miguel non accede al serale e riceve una proposta senza precedenti di Maria De Filippi

Dalle anticipazioni della puntata di Amici 18 che andrà in onda sabato prossimo, ci giunge la notizia che il ballerino Miguel Chavez non è riuscito a conquistarsi la maglia verde per poter accedere al serale. Il ragazzo è entrato nella scuola come auto didatta e ha sempre avuto una gran voglia di studiare ed apprendere.

Ad Amici ha saputo fare passi da gigante con umiltà e consapevolezza dei propri limiti, e proprio grazie a questo è riuscito a farsi valere a superare le tante sfide che gli sono state messe davanti. Ma, purtroppo, questo non è stato sufficiente per arrivare al serale. I tanti fan del ballerini si sono riversati sui social per far sentire la loro voce e il loro dissenso.

La delusione generale per l’esclusione di Miguel dal serale

I suoi compagni di classe avevano di nuovo scelto il suo nome per il punto in più, ma questa settimana un suo compagno ha raggiunto il nove, quindi Miguel non ha potuto presentarsi davanti alla giuria, rimanendo fuori dal serale, anche se ha guadagnato la borsa di studio di Banca 5 e ha lasciato un ottimo ricordo di lui, anche nei professori.

Il maestro Timor, molto affascinato dalle qualità artistiche di Miguel, è rimasto deluso da questo verdetto e la stessa Maria De Filippi ha proposto al ragazzo una soluzione mai avanzata prima. Vedendo la delusione nei suoi occhi, ma il sorriso sul suo viso, ha deciso di proporre al ragazzo una nuova partecipazione alla prossima edizione di Amici.

In molti sperano che nel frattempo Miguel possa trovare la sua strada e non abbia bisogno di ripresentarsi al talent show, ma nel caso dovesse succedere, verrà accolto con immenso calore e affetto. A ricevere la maglia verde tocca al cantante Alvis, le squadre sono al completo e non rimane altro che aspettare la prima puntata del serale che andrà in onda live su Canale 5, sabato 30 marzo.