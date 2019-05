Amici 18, Mara Venier invita Maria De Filippi a "Domenica In"

Nella puntata di “Amici“, il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, abbiamo trovato come ospiti Gerry Scotti, Mara Venier e Raffaella Carrà. Ad essere eliminato in questa diretta è il ballerino Umberto Gaudino, uno degli allievi più criticati dalla maestra Alessandra Celentano.

Con l’ospitata di Mara Venier e Gerry Scotti, la conduttrice ha voluto unire infatti il “cast” di “Tú sí que vales“. La “Zia Mara” fece il suo ritorno a Mediaset il 18 ottobre 2014, partecipando come giudice esterno nel talent show di Canale 5. Grazie al suo enorme successo, dal 15 novembre è diventata giurata fissa, insieme a Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Ha abbandonato la trasmissione per far ritorno in “Rai!.

L’invito di Mara Venier

In una vecchia intervista ai microfoni di “#Estate“, la “Zia Mara” rivela che Maria De Filippi le avrebbe salvato la vita. Infatti, grazie alla conferma come giudice a “Tú sí que vales“, è riuscita nuovamente a farsi amare dal pubblico. Grazie all’enorme successo, la “Rai” decide di richiamarla per condurre “Domenica In“.

Mara Venier, a causa degli impegni com “Domenica In“, ha dovuto lasciare gli studi di “Mediaset” in anticipo. Tuttavia, prima di farlo, invita Maria De Filippi negli studi di Rai 1: “Io sono venuta qua, ora ti aspetto.​ Noi finiamo il 26 maggio, hai due domeniche di tempo”. La conduttrice di “Amici” accetta immediatamente la proposta: “Vengo alla prossima, il 19 maggio se per te va bene. La settimana dopo ho la finale di Amici e mi risulterebbe più difficile”.

I colpi di scena però non sono finiti qui. Mara Venier ha infatti deciso di voler ospitare anche il vincente del talent show negli studi di “Domenica In“: “Vorrei nell’ultima puntata di Domenica In invitare il vincitore di Amici 18”. Ora vedremo se entrambe manterranno le loro promesse.