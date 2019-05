Amici 18, Mameli torna nella scuola grazie al professore Alex Britti

I colpi di scena in questa 18esima edizione di Amici non sembrano finire mai e dopo Valentina, voluta fortemente da Loredana Bertè, anche Mameli è rientrato nella casetta dopo aver perso la sfida con il ballerino di latino americano Umberto Gaudino. A richiedere il suo ripescaggio a gran voce è stato il professore di canto Alex Britti che non ha mandato giù il fatto che Mameli sia stato eliminato dal serale.

A rendere noto quanto accaduto nelle scorse ore sono state le pagine social del talent di Maria De Filippi pubblicando i video e le foto di Mameli mentre si accinge a ritornare nella casetta della squadra Bianca con indosso una tuta rossa e la scritta Britti. In molti però si stanno chiedendo con chi, ora, si sfiderà il cantante visto che Umberto è uscito sconfitto da Alberto Urso lo scorso sabato.

Inutile dire che questa novità non farà di certo piacere al giudice del talent Loredana Bertè che non ha mai dimostrato molta simpatia per l’ex cantante della squadra bianca. In molti credono che potrebbe esserci sicuramente un nuovo scontro tra la giurata e gli altri professori di canto, soprattutto con Alex Britti che ha richiesto il reintegro del cantante di “Ci vogliamo bene”.

Dal momento che i posti in semifinale sono cinque, durante la puntata di sabato 18 maggio 2019 sapremo con esattezza il destino di Mario in arte Mameli ma soprattutto la proposta fatta da Britti per far rientrare il cantante nel talent di Maria De Filippi. In un video postato sulle Instagram Stories del programma si intravedono anche Rafael e Giordana con la maglia rossa e quindi in molti credono che saranno questi tre ragazzi a sfidarsi.

Non ci resta dunque che attendere la puntata di sabato 18 maggio di Amici 18 per saperne di più ma soprattutto per capire come andranno a finire le sfide tra i ragazzi presenti ancora al serale. Intanto è sicuro il ritorno gradito di Renato Zero pronto ad esibirsi in tutto il suo splendore sul palco del talent seguitissimo di Maria De Filippi.