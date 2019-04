Amici 18, Mameli non tollera più il comportamento di Giordana. Tra i due gli animi si accendono

Il serale di Amici 18 è iniziato da ben due settimane ma già si intravedono i primi malumori tra i ragazzi del talent targato Maria De Filippi. Dopo la puntata di sabato 13 aprile 2019, dove Loredana Bertè ha criticato pesantemente Mameli, quest’ultimo sembra non trovare pace nemmeno con i colleghi della squadra bianca.

Ecco dunque che Mario, da tutti conosciuto come Mameli, ha manifestato nuovamente le incompatibilità caratteriali nei confronti di Giordana, cosa che era avvenuta già durante la scuola e che li aveva portati ad essere divisi in due squadre differenti. La Angi infatti continua a puntare il dito contro Mameli e il suo voler metter bocca su tutto e tutti invece di concentrarsi sul suo percorso al serale.

Mameli dal canto suo continua imperterrito a concentrarsi sulle sue esibizioni ma, dopo aver subito le critiche di Giordana e aver visto i nuovi compiti assegnati da Loredana Bertè, è sbottto pesantemente lasciando spazio ad un duro sfogo personale. La cantante infatti avrebbe deciso di assegnare una comparata per due cantanti e in particolare Mameli per i Bianchi e Alberto per i Blu.

I due ragazzi infatti dovranno mostrare le loro doti canore sulle note di “Stavo pensando a te” di Fabri Fibra e su “Il cielo è sempre più blu” ma non sembra essere finità qui perchè Loredana, non contenta, avrebbe deciso di assegnare un altro compito molto importante a due ballerini ovvero Vincenzo per la squadraa Blu e Rafael per la squadra Bianca, impegnati in una coreografia molto sexy sulle note di Nove settimane e mezzo.

Sicuramente Mameli dovrà impegnarsi con tutto se stesso per convincere la giuria e i telespettatori da casa considerando il fatto che Alberto e la sua voce riescono spesse volte ad entrare nel cuore di chi lo ascolta. Non ci resta dunque che attendere per vedere come andrà il confronto tra i due ragazzi nel serale in onda sabato 20 aprile.