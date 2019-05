Amici 18, Loredana Bertè svela i suoi preferiti prima della finale e affonda nuovamente Vincenzo

Loredana Bertè ha vestito il ruolo di giudice di Amici 18 dimostrando di avere carattere ma soprattutto voce in capitolo visto che non si è di certo fatta mettere i piedi in testa da nessuno. Inutile dire che questa diciottesima edizione è stata costellata non solo da critiche e polemiche ma soprattutto liti e discussioni non sempre costruttive.

In vista della finale, la cantante di “Questa sera non ti dico no” non poteva di certo mancare di esprimere un suo giudizio in merito ai finalisti e durante il daytime di martedì 21 maggio, Loredana ha fatto recapitare un video ai ragazzi nelle rispettive casette. Molti complimenti dunque per Giordana Angi, Alberto Urso e Rafael mentre per Vincenzo Di Primo non ha proferito parola.

“So di essere stata una vera str…a, però alla fine ho vinto io perché in finale è arrivato il talento. Sono stati bravissimi, di talento ne hanno seminato abbastanza: ragazzi così se ne trovano veramente pochi” ha infatti chiosato la cantante. Parole bellissime per tutti i ragazzi di questa diciottesima edizione di Amici escludendo però il ballerino Vincenzo.

Secondo Loredana infatti Alberto è un fuoriclasse esportabile subito, pronto, internazionale, ma soprattutto un bravo ragazzo. Giordana è un talento cristallino, meravigliosa, molto incalzante, viscerale, molto diretta che sa scrivere bene ed è interprete di sé stessa. Rafael invece è un primo ballerino, stupendo, fantastico, strepitoso che si è messo in gioco molto. “Vincenzo… poveraccio… Per quanto mi riguarda però Santa Bertè! Perché è stata l’unica che mi ha difeso” ha chiosato la Angi.

Se da una parte infatti Giordana, Alberto e Rafael non hanno potuto fare a meno che ringraziare Loredana Bertè per le bellissime parole nei loro confronti, Vincenzo ha evitato di risponderle asserendo di averci provato con tutto se stesso a farle cambiare idea: ” Già che mi ha detto che sono un talento è una cosa in più che prima non diceva: abbiamo fatto un passetto in più” ha infatti ribadito il ballerino.