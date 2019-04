Amici 18, Loredana Bertè sbotta in diretta contro Vincenzo Primo. La parolaccia della cantante lascia tutti senza parole

Sabato 27 aprile 2019 è andata in onda una nuova puntata del serale del talent Amici 18 dove, per l’ennesima volta, abbiamo assistito al botta e risposta tra Loredana Bertè e il ballerino Vincenzo DI Primo. Come ben ricordiamo infatti, la cantante, ha spesse volte puntato il dito contro il ragazzo reo di essere limitato fisicamente pur essendo un ballerino dotato di grandissimo talento.

Durante la settimana in casetta, Vincenzo ha avuto un duro sfogo nei confronti della Bertè, tacciandola di non essere competente in materia tanto che in puntata è dovuta intervenire in sua difesa anche la maestra Celentano. Loredana, offesa dalle dichiarazioni del ragazzo, ha inizialmente deciso di non rispondere alle provocazioni per poi attaccare nuovamente Vincenzo.

“Io personalmente metto il rispetto alla base di tutto. Da quattro settimane, mi sento dire da lei determinate cose che sono per me delle vere e proprie mancanze di rispetto. Io non sono mai stata offensiva, a differenza tua” ha dichiarato il giudice di Amici 18. Vincenzo ha chiesto scusa per averle risposto a tono ma successivamente ha chiesto ulteriori spiegazioni in merito al fatto che la Bertè continua a ritenerlo un talento meno degli altri.

Anche Rudy Zerbi è voluto intervenire asserendo che la cantante di “Che cosa vuoi da me” si è permessa di criticare pesantemente un ragazzo giovane solamente per il suo aspetto fisico mandando su tutte le furie la stessa Loredana che, senza tanti peli sulla lingua, ha sbottato contro Zerbi sottolineando come lui faccia la stessa cosa con Giordana Angi.

E’ susseguito un botta e risposta molto pesante tra i due che è finito con l’ultima parola di Loredana Bertè che, in maniera seccata, ha dichiarato “Non me ne frega un c…o” lasciando la conduttrice e tutti i professori basiti e senza parole. Nella puntata di sabato è uscita Valentina dunque Vincenzo è ancora in gara pronto a farsi valere nei confronti del giudice di Amici 18.