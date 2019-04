Amici 18, Loredana Bertè pronta a scegliere tra Tish e Giordana. Solamente una delle due merita di arrivare in finale

Tish e Giordana continuano, imperterrite, ad essere le protagoniste del serale di Amici 19 non solo per la loro bravura ma soprattutto per i botta e risposta reciproci. A mettere forse la parola fine ci penserà il giudice Loredana Bertè che, arrivati a questo punto, è più che convinta che una delle due meriti di non arrivare in finale.

Questo è ciò che ha rivelato la cantante nel comunicato social di Amici di Maria De Filippi e, oltretutto, è stato anche mandato in onda nel daytime della trasmissione mercoledì 23 aprile. Una pretesa, quella della Bertè, che ha mandato in crisi non solo i ragazzi delle varie squadre presenti nelle casette ma anche i telespettatori e utenti affezionati.

“Tish e Giordana, bella sfida, grandi voci, gran talento. Prima o poi, anzi a breve purtroppo, io dovrò fare la mia scelta. Mi serve quel quid in più che dovete darmi e che mi aiuti a scegliere” ha infatti rivelato Loredana pur sapendo che con questa sua richiesta si inimicherà i professori che, durante questi mesi, hanno dimostrato di patteggiare chi per una e chi per l’altra.

Loredana è una furia e, anche nei confronti del ballerino Vincenzo Primo ha deciso di non proferire più parola visto e considerate che le sue parole, durante la puntata di sabato 20 aprile, sono state etichettate come “bullismo” da parte di Ricky Martin. Giordana continua imperterrita a cantare emozionando i suoi numerosi fan e un po’ meno il professor Rudy Zerbi con il quale ha avuto anche un battibecco molto forte e che ha lasciato sicuramente il segno nella cantante romana.

Tish invece se nella puntata di sabato ha proposto una sfida con la sua rivale, oggi rischia anche lei di non arrivare alla finale e, stando a quanto deciso da Loredana, dovrà impegnarsi con tutta se stessa per convincere la cantante che la sua bravura rispetto a Giordana è nettamente migliore.