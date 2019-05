Amici 18, Loredana Bertè attacca nuovamente la professoressa Alessandra Celentano: "E’ di parte!"

Alessandra Celentano, durante il daytime di Amici 18 in onda lunedì 6 maggio 2019, ha voluto dire la sua in merito al ballerino Umberto Gaudino dichiarando apertamente che, suo avviso, meriterebbero di rimanere nella scuola solamente gli due ballerini sempre in gara. Questa dichiarazione ha fatto molto infuriare il giudice Loredana Bertè che ha voluto attaccare apertamente la professoressa di danza.

“La Celentano è di parte, io l’ho già detto, perché ha due pesi e due misure ogni volta…” ha infatti tuonato la cantante di “Che cosa vuoi da me” innescando, sicuramente , l’ennesima polemica all’interno del talent. In sua difesa è arrivata anche la cantante della squadra bianca Giordana Angi che, dopo aver visto il video e le frecciatine di Loredana, ha voluto dire la sua in merito.

“Questa donna è troppo forte, viva la Bertè! Voglio la maglietta pure io con su scritto ‘Bertè’!” ha ironicamente sottolineato la Angi dimostrando così di patteggiare in tutto e per tutto per le idee del giudice di Amici 18. Come ben ricordiamo, la stessa Loredana ha difeso in tutto e per tutto proprio Giordana dagli attacchi continui di Rudy Zerbi che continua a puntare il dito contro il suo modo di cantare e di adattare le varie canzoni assegnatele.

Anche Umberto Gaudino ha voluto rispondere alle dichiarazioni della professoressa Celentano nei suoi confronti sbottando e dimostrando di non tollerare più i continui attacchi della professoressa di danza. “Dove sta scritto che la finale di Amici dev’essere tra due ballerini classici? Lei continua a pensare che quando si parla di latino si parla di salsa, merengue e bachata ma non è così!” ha infatti chiosato il ballerino di latino americano.

Intanto Umberto si sta preparando per l’ormai famosa sfida contro Mameli che avverrà sabato 11 maggio 2019 e che decreterà chi dei due merita di rimanere nel serale di Amici 18 e proseguire la corsa per la vittoria finale.