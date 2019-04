Amici 18, Loredana Bertè affonda Mameli e Vincenzo. Il ballerino si infuria e risponde per le rime

Loredana Bertè è il giudice di Amici 18 e, dopo aver attaccato pesantemente alcuni ragazzi del talent targato Maria De Filippi durante la puntata di sabato 30 marzo 2019, anche durante il daytime di giovedì 4 aprile 2019 ha voluto dire la sua su Mameli e Vincenzo. Secondo la cantante infatti il ballerino non avrebbe di certo il fisico adatto per diventare un ballerino di punta lasciando i ragazzi basiti e senza parole.

“Vincenzo è un ragazzo molto bravo. Si vede che studia e ce la mette tutta, ma non ha il fisico di Roberto Bolle. Lui se deve alzare un’étoile, non ce la fa. Nell’ultima esibizione mi ha però preso l’anima. Sembrava un altro ballerino. Metto un punto di domanda” ha infatti chiosato Loredana. Questa esternazione ha mandato su tutte le furie Vincenzo che, dopo essersi infuriato, non ha perso tempo e ha risposto per le rime alle affermazioni della cantante.

“Ma cosa c’entra il fisico? Non esiste solo Roberto Bolle. Basta! Esistono étoile senza muscolatura da topmodel. Si deve ballare, non sfilare. Forse conoscono solo lui e basta. Spero che non esca ‘sta cosa. Io mangiavo con le gambe aperte e il pomeriggio facevo i compiti con i piedi sotto al divano. Non sarò alto due metri, ma ‘sti c…i! Deve giudicare la mia danza, non il fisico. Lei se dice una cosa del genere, poi il pubblico ci va dietro” ha infatti chiosato Vincenzo visibilmente irritato dal pensiero della Bertè.

Secondo Di Prima solamente Alessandra Celentano può permettersi di parlare in quanto capisce benissimo gli sforzi e i sacrifici fatti non solo da lui ma anche dalla sua famiglia che si è sempre sacrificata per farlo studiare. Anche Rafael sembra essere sotto tono rispetto alla sua entrata nella scuola di Maria De Filippi e si spera che la maestra Celentano possa difendere sia lui che Vincenzo nella prossima puntata del serale.

Se da una parte Vincenzo ha risposto per le rime a Loredana, Mameli ha preferito non controbattere alle parole della cantante che su di lui si è espressa “Con l’inno è stato un para…o. Un po’ di Mika, un po’ di trap, un po’ di niente. Sembra il gioco delle tre carte. Non mi ha incantata. Devi fare tanta strada e devi studiare parecchio. C’è tanta musica inutile in giro. Emergono solo quelli particolari, tu invece hai sempre lo stesso arrangiamento. Non ti ho visto crescere”.