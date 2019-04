Amici 18, Loredana Bertè abbandona il talent. Arriva un nuovo giudice

Come ormai tutti sanno Loredana Bertè è il giudice del talent targato Canale 5 Amici di Maria De Filippi e in queste settimane ha alimentato molte critiche e polemiche per alcune sue decisioni in merito al serale in onda ogni sabato alle 21.30. Sembra che a breve la cantante dovrà abbandonare il telent show a causa dell’inizio del suo tour che partirà il prossimo 30 aprile da Livorno.

Dopo il successo con la canzone Cosa ti aspetti da me presentata all’ultimo Festival di Sanremo, Loredana sembra essere impegnata a tal punto da aver già organizzato per tempo i suoi concerti e alcune date sembrano infatti coincidere con quelle già previste di Amici 18. Pare dunque che la puntata del 20 e del 27 aprile saranno per la Bertè le ultime in compagnia dei ragazzi ma soprattutto di Maria De Filippi.

In molti ora si stanno chiedendo giustamente chi sarà il fortunato che prenderà il posto della cantante e al momento la decisione non sembra essere stata ancora presa anche se la produzione della trasmissione ha preso, per il momento, tre nomi importanti in considerazione. E’ il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a rendere noto che Albano, Ornella Vanoni e Sabrina Ferilli potrebbero sostituire nelle prossime settimane Loredana Bertè.

I primi due, sono infatti stati ospiti nel programma di Maria De Filippi proprio la scorsa settimana nella puntata di sabato 13 aprile 2019 dove Carrisi ha duettato con Alberto mentre Ornella assieme a Tish. Al Bano oltretutto, sembra essere pronto a questo ruolo considerando il fatto che è stato già Coach a The Voice of Italy mentre Ornella Vanoni a Ora o mai più con Amadeus ha svolto un compito molto simile.

Sabrina Ferilli invece non è nuova nel parterre di Amici in quanto dal 2013 al 2016 è stata una giurata fissa dividendosi oltretutto con il ruolo di attrice nelle diverse fiction di successo. Anche ora per esempio, abbiamo potuto ammirarla ne L’amore strappato, la fiction di successo prodotta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi.