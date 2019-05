Amici 18, le parole di Tish dopo l’eliminazione dal talent show di Maria De Filippi

Tish, la cantante della squadra blu, purtroppo è stata eliminata ad un soffio dalla finale e ha dovuto abbandonare la diciottesima edizione di Amici. In occasione, la pupilla di Rudy Zerbi, ha voluto rilasciare un’intervista a caldo a “WittyTv” dove ha parlato della sua esperienza ma anche della sua felicità per essere comunque arrivata fino a qui.

“Mi sono sfogata, ho parlato, ho cantato… mi sono divertita” ha infatti chiosato la Boric. Tish ha continuato rivelando di essere stata felice di essere uscita in sfida con Vincenzo, ritenendolo infatti un ballerino straordinario e fantastico. Successivamente, la cantante, ha voluto fare i complimenti a se stessa per aver vinto il premio TIM, un regalo sicuramente inaspettato.

L’ex cantante della squadra blu ha voluto anche fare un salto nel passato a quando è entrata nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi asserendo “E’ stata durissima, un grande lavoro ma ne è falsa la pena cercare il perfezionismo. Amici mi ha fatto crescere come persona e come artista. Questo è l’inizio, questo è solo l’inizio”. Durante la puntata di “Amici 18” in onda sabato 18 maggio, la padrona di casa Maria ha presentato il nuovo disco di Tish che sicuramente sarà un successo.

Purtroppo però la sua uscita dal talent targato Canale 5 era piuttosto prevedibile e la stessa Boric se lo sentiva. A raccontare la paura dell’ex cantante della squadra blu è stata anche Giordana Angi che ha dichiarato “Oggi mi aveva detto che voleva darmi una cosa perché si aspettava che sarebbe uscita. Le avevo detto che porta sfortuna. Nemmeno oggi me la darai”. Purtroppo però così non è stato perchè Tish è stata eliminata in semifinale e non sarà presente all‘ultima puntata del talent in onda sabato 25 maggio.

Non ci resta dunque che attendere la puntata della finalissima per vedere chi sarà il vincitore assoluto di questa diciottesima edizione di “Amici ” il talent seguitissimo ed amatissimo di Maria De Filippi.