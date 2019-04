Amici 18, la rivoluzionaria proposta di Loredana Berté: sfida tra Mameli e l’eliminata Valentina Vernia

Dopo qualche giorno dalla fine dell’ultimo serale del popolare talent show di Canale 5 “Amici“, Loredana Berté, vera protagonista dell’edizione 2019, è tornata a dire la sua sui risultati delle gare, che hanno portato all’eliminazione di Valentina, salvando ancora una volta il cantante della squadra dei Bianchi, Mameli.

La celebre artista italiana, reduce da un successo estivo strepitoso grazie alla collaborazione con i Boondabash, ha fatto una proposta alla produzione che ha del rivoluzionario, chiedendo una nuova sfida tra l’eliminata della quinta puntata del Serale di “Amici”, Valentina Vernia, appartenente alla squadra dei Blu, e l’altro allievo della Scuola, Mameli.

La nuova proposta di Loredana Berté: Valentina contro Mameli

La Bertéquevara, così simpaticamente è stata soprannominata la celebre artista italiana a causa delle sue proposte inusuali e fuori dagli schemi, vuole che stavolta a decidere le sorti di Valentina e di Mameli non siano i giudici, bensì il pubblico da casa, chiamato ancora una volta a votare, quindi decidere le sorti televisive dei due talenti della Scuola di “Amici”.

Per Loredana non ci sono dubbi sul fatto che Valentina Vernia sia un talento da tutelare, in tal senso le parole della Berté: “La mia rivoluzione in tre atti a tutela del talento doveva terminare, passo dopo passo, questo sabato con l’uscita di Mameli. E invece a causa di una commissione interna che sembra senza coscienza e in cerca di consensi facili, è uscito ancora un vero talento: Valentina“.

Pentita di aver dato fiducia alla commissione, la Berté ora invoca il televoto, depauperando così la giuria dei suoi poteri. Da qui l’ardita proposta di un nuovo confronto tra Mameli e Valentina, le cui sorti però stavolta dipenderanno esclusivamente dal televoto. A tal fine la Berté ha annunciato di aver consegnato alla produzione due buste, da aprire alternativamente nel caso vincesse Mameli o Valentina. Non ci resta che guardare la puntata di “Amici” del 4 maggio per sapere se la proposta di Loredana sarà accettata e se Valentina Vernia potrà far rientro in gara.