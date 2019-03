Cosa ne pensa l’autore

Daniela Marella - Trovo giusto l'accesso di Alvis al serale. Secondo me Miguel ha ricevuto il miglio premio che potesse avere, ossia una Borsa di Studio che gli permetteà di prendere dele lezioni anche fuori dalla scuola, visto che prima dl programma ha sempre studiato da autodidatta. Però non trov giusto che Federico e Federica abbiano avuto la proposta di tornare ad amici, non è corretto nei confronti degli altri perchè sono uscit per il meccanismo della trasmissione e non per un infortunio.