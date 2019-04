Amici 18, John Travolta super ospite della puntata di sabato 27 aprile

La quinta puntata del serale di Amici 18 di Maria De Filippi andrà in onda sabato 27 aprile 2019 ma, secondo alcune anticipazioni, Ricky Martin non sarà presente per tifare la squadra bianca. Al suo posto invece arriverà in studio John Travolta, al quale Maria De Filippi ha dato il compito di cimentarsi in una prova proibitiva con i ballerini del talent.

Nel corso di questa settimana però sembrano esserci stati ancora dei malumori e delle polemiche tra Loredana Bertè e i professori e solamente durante la puntata di sabato 27 aprile scopriremo se la produzione avrà accettato o meno la proposta della cantante. Dunque il grande assente sarà Ricky Martin mentre, da quando rivelato dai vari promo trasmessi negli ultimi giorni dalle reti Mediaset, al suo posto arriverà Travolta.

I ragazzi sono all’oscuro di tutto e, solamente durante la diretta tv, scopriranno ciò che ha in serbo per loro il grande artista americano. Inutile dire che questo è l’ennesimo colpaccio internazionale di Maria De Filippi che, orfana del cantante portoricano, ha deciso di puntare tutto sull’attore amato e stimato di “Grease” e “Pulp Fiction”.

Nel frattempo scopriremo anche la decisione presa dalla produzione per quanto riguarda le richieste da parte di Loredana Bertè che, ogni settimana, vuole mettere alla prova i ragazzi con delle prove particolari e scelte da lei in persona. Anche durante la settimana, la cantante, ha espresso la sua opinione su Tish e Giordana asserendo che a suo avviso solamente una delle due merita la finalissima.

Questa sua esternazione ha mandato su tutte le furie Rudy Zerbi che si è scagliato duramente contro Giordana Angi, rea di essere all’interno del talent solamente per promuovere il suo disco. Non ci resta dunque che attendere per vedere come evolveranno le varie prove durante il serale di sabato 27 aprile ma soprattutto chi dovrà abbandonare definitivamente il talent targato Canale 5.