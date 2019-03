Amici 18: il ritorno di Beppe Vessicchio in una veste inedita

Sabato 30 Marzo in prima serata su Canale 5 torna Maria De Filippi con il Serale di Amici; nel web sono circolate già molte novità per quanto riguarda il programma tra cui i vari volti famosi che prenderanno parte al cast. A tal proposito, Il sito Davide Maggio ha diffuso la notizia che ci sarà un gradito ritorno nel Serale; si tratta di Beppe Vessicchio il direttore d’orchestra già noto al programma per aver partecipato diversi anni rivestendo ruoli diversi.

Nonostante mesi fa il maestro d’orchestra abbia rilasciato delle dichiarazioni a La Verità che sembrassero andare contro il programma, ammetendo che secondo lui non si stava più dando spazio alla musica e che il programma stava vivendo una sorta di “stanchezza“, ammetteva comunque di aver capito che c’era la necessità e la difficoltà di rendere un programma incentrato sulla musica anche televisivo e sempre al passo con i tempi.

In quell’occasione il maestro aveva ammesso : “Amici non è più lo stesso degli inizi. In quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza. Dal punto di vista musicale non è più riuscito a scrivere la storia. Oggi anche quelli che vincono faticano. È tutto improntato alla ricerca dell’effetto momentaneo: è tutto trap, tutto rap“.

Quest’anno per Vessicchio le cose cambiano e non sarà lui a dirigere l’orchestra durante il Serale; a prendere il suo posto sarà Celso Valli, nome già noto nel panorama musicale italiano grazie alle collaborazioni con Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Renato Zero ma non solo.

Stando alle anticipazioni diffuse il direttore dovrebbe svolgere la parte di giudice “parlante“,commentando le singole esibizioni dei vari allievi dando un giudizio del tutto personale lasciando annotazioni. Si presume che potrebbe assegnare anche loro delle prove, ma su questo non si ha la certezza.