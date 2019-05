Amici 18, Giordana sbotta nei confronti di Tish: "Mamma mia, che orticaria!"

Giordana Angi non ce la fa proprio più e anche nella puntata del daytime del talent di Maria De Filippi in onda mercoledì 15 maggio, la Angi ha manifestato tutta la sua insofferenza nei confronti della rivale Tish. Infastidita dalle ultime dichiarazioni rilasciate dalla Boric, Giordana ha voluto rispondere una volta per tutte su quanto successo durante la puntata di sabato scorso e dello scontro con Rudy Zerbi.

“Fare una cosa bene e farla tremila volte a quanto pare va bene. A me l’atteggiamento di Giordana non interessa, però concordo con Rudy. A me fosse arrivata Blue io l’avrei ballata e cantata. Alberto cosa avrebbe dovuto dire quando l’hanno fatto rappare? Non è che Alberto adesso viene etichettato come artista che ha cantato Blue!“ ha infatti chiosato Tish. Immediata la reazione di Giordana che si è lasciata andare ad un duro sfogo.

“Mamma mia, che orticaria!” è stata infatti la risposta della Angi che oltretutto ha voluto anche tirare una frecciatina alla rivale della squadra blu asserendo che se Tish dovesse vincere il programma con la coppa in mano direbbe “No, ma perché Giordana…Ma goditela!”. Giordana ha rivelato anche di provare un certo divertimento negli attacchi della Boric tanto da essere convinta che tutto questo un giorno le mancherà.

Giordana continua ad essere convinta che se essere riconoscibile vuol dire cantare tutto uguale allora i professori di canto devono farla cantare tutto uguale in quanto la versatilità è un concetto che ha potuto conoscere ad Amici parlando dei ballerini e non sicuramente dei cantanti. “Quando usciamo da qua cosa ci fa con questa versatilità? Perché magari così mi ci applico anche io! Vorrei capire a cosa serve!” ha ancora ribadito la Angi stanca.

Sicuramente nella prossima puntata del serale di Amici 18 in onda sabato18 maggio ne vedremo delle belle considerando anche il fatto che la semifinale potrebbe essere disputata proprio tra Tish e Giordana e solamente una delle due potrebbe accedere alla finale per aggiudicarsi la vittoria di questa diciottesima edizione del talent di Maria De Filippi.