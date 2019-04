Amici 18, Giordana riceve pesanti accuse da Rudy Zerbi: "Qui solo per promuovere il suo disco"

Giordana Angi, una delle protagoniste indiscusse della diciotetsima edizione del popolare talent show di Canale 5 “Amici“, è tornata a far discutere ed animare i giurati del celebre programma di Maria De Filippi, diventando ormai il bersaglio preferito del celebre discografico Rudy Zerbi, che non manca mai occasione per attaccarla.

E’ un fatto ormai noto che l’italo-francese – Giordana è nata a Vannes, nella bellissima regione francese della Bretagne – compone i suoi testi, che registrano sempre il consenso e l’entusiasmo dei telespettatori, ma anche dei più affermati artisti italiani. Grazie ad un’apparizione in sogno di Britney Spears, Giordana intuisce che è il momento di aprirsi ad una nuova prospettiva musicale.

Giordana attaccata da Rudy Zerbi e Alex Britti

Forte della sua già importante esperienza in campo musicale – nel 2012 ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Incognita poesia”, mentre nel luglio 2016 è uscito il singolo “Chiusa con te”, prodotto da Tiziano Ferro -, Giordana sembra rimandare al mittente le pesanti accuse mosse contro di lei da Rudy Zerbi.

Il giurato ha infatti detto nel corso dell’ultima puntata di “Amici 18“: “Lei è qui per fare promozione al suo disco non per cantare meglio”, parole amare che hanno trovato l’immediata replica della cantante che ha dichiarato: “A me piace cantare i brani degli altri: mi metto nei panni di chi l’ha scritto ed entro nella storia raccontandola a modo mio“.

Giordana è stata però anche attaccata da un altro giurato del talent show, Alex Britti, che ha detto: “Giordana è forte, scrive anche molto bene. Ha qualcosa che la fa essere sempre molto arrabbiata. Se fai sempre pezzi in cui sei arrabbiata e affronti sempre temi molto pesanti, poi cerchi della sana leggerezza“, parole che hanno trovato anche in questo caso una risposta spiazzante, perché la cantante ha affermata di mettere se stessa – gioia, dolori e sofferenza – nelle sue canzoni; intanto per lei è Tish è pronta una nuova sfida musicale.