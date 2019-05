Amici 18, Giordana Angi riceve una bellissima sorpresa

Giordana Angi è, a tutti gli effetti, una dei quattro finalisti di Amici 18 e sappiamo per certo che sta concorrendo contro Alberto Urso per vincere la categoria canto. In vista della puntata di sabato 25 maggio 2019, la cantante si sta impegnando moltissimo nella saletta prove e proprio per questo ha ricevuto un bellissimo regalo.

Nella puntata del daytime in onda giovedì 23 maggio, la mamma e la sorella di Giordana le hanno fatto pervenire un video di incoraggamento ma soprattutto per ringraziarla del suo impegno nella scuola di Amici. “Ciao Mimì, siamo qui tutti quanti per ringraziarti perchè in tutti questi mesi ci hai regalato momenti di gioia, verità e musica straordinaria!” ha infatti chiosato la mamma convinta che la cantante, nella finale, darà tutta se stessa.

Emozionatissima, la Angi non ha potuto fare a meno di trattenere le lacrime soprattutto quando a prendere la parola è stata sua sorella che, le è sempre rimasta accanto. “Questo video lo faccio perchè so che vederci ti dà tanta forza. Sono tanto fiera di te e sono contenta di tutto. Ti sei fatta conoscere nel bene e nel male per quella che sei veramente” ha dichiarato infatti la sorella di Giordana pronta a “spaccare tutto” insieme a lei.

Giordana ha dimostrato tutta la sua felicità asserendo di sapere per certo che sia sua mamma che sua sorella sono sempre vicine a lei e che sono fiere di lei. Le sorprese per la cantante però non sono finite ed in casetta è arrivata anche una scatola di cioccolatini con un bigliettino sul quale c’era scritto “il silenzio a volte vale più di mille parole”.

Stupita ma soprattutto molto curiosa di sapere chi fosse l’artefice di tale gesto carino, Giordana ha aperto la porta della casetta e si è ritrovata davanti il suo migliore amico Carlo. Il ragazzo non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la cantante per essersi sempre comportata bene e per essere stata sempre se stessa nonostante una telecamera puntata addosso.