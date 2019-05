Amici 18, ennesimo scontro tra Tish e Giordana: "Fatti una camomilla!"

Giordana e Tish, cantanti rivali del talent Amici 18, continuano la loro corsa verso il serale con le solite polemiche e critiche anche per quanto riguarda i brani assegnati dal professore di canto Rudy Zerbi. Nelle scorse ore, oltretutto, le due non hanno di certo perso occasione di lanciarsi frecciatine reciproche a causa di un gioco voluto dalla produzione del talent di Maria De Filippi.

Tish e Giordana, infatti, hanno dovuto assegnare una emoticon ai ragazzi della squadra avversaria comprese loro stesse dimostrando, ancora una volta, la loro rivalità che forse, finirà quando una delle due sarà costretta ad abbandonare il serale. Non sono di certo mancate dunque le frecciatine da parte di Giordana che, senza tanti peli sulla lingua, ha nuovamente voluto attaccare la sua rivale della squadra blu.

“Tutte quelle belle mi fanno pensare ad Alberto, tutte quelle brutte mi fanno pensare a Tish. Con Alberto ci siamo fatti delle grasse risate. La risata più bella è stata quella con lui in saletta. Tish invece fa ridere per altri momenti, per delle situazioni che succedono” ha infatti rivelato la Angi. Stando infatti al pensiero della cantante della squadra bianca, Tish non sarebbe idonea e non avrebbe di certo le carte per arrivare alla semifinale di questa diciottesima edizione di Amici.

Immediata la reazione della Boric che ha voluto rispondere a tono alla rivale della squadra bianca convinta più che mai di meritare un posto non solo in finale ma anche la vittoria del programma di Maria De Filippi. “Giordana, fatti una camomilla! Tranquilla sia con me che con i tuoi compagni in casetta. Mette delle persone dentro discorsi che non c’entrano. Ti penso. Sei la mia miglior amica del cuore” ha risposto serafica Tish.

Aspettando il nome del vincitore della categoria ballo che vede Rafael e Vincenzo nella lotta per il podio, la puntata di sabato 11 maggio 2019 sarà sicuramente ricca di colpi di scena. Tish e Giordana sono pronte per affrontare tutte le prove ma soprattutto per far valere la loro bravura davanti ai professori.