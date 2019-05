Amici 18, ennesimo attacco di Loredana Bertè a Rudy Zerbi: "Basta, cambia disco!”

La semifinale del talent Amici 18 in onda sabato 18 maggio è stata caratterizzata dall’ennesimo scontro tra Loredana Bertè e Rudy Zerbi. Questo perchè Giordana Angi, dopo aver cantato una delle sue canzoni, è stata nuovamente attaccata da Rudy Zerbi che non riesce affatto a mandar giù alcuni suoi atteggiamenti.

Giordana, che si è esibita con il famoso “Una lunga storia d’amore” di Gino Paoli, a detta del professore di canto non è stata entusiasmante ma anzi ha nuovamente messo in risalto alcuni suoi difetti che, dall’inizio del programma, continuano ancora oggi ad essere presenti. “Un concentrato di tutto quello che ha sbagliato in questi mesi li ha messo qua. Fai gli stessi gesti!” ha infatti chiosato Zerbi.

Il professore dunque ha continuato l’affondo nei confronti di Giordana iniziato durante la puntata speciale del talent avvenuta nel pomeriggio e alla presenza di Silvia Toffanin. A tal proposito, stanca ma soprattutto pronta a difendere la sua pupilla, Loredana Bertè non ci ha pensato un attimo e ha attaccato Rudy.

“Basta a me è piaciuta moltissimo. Lo stai dicendo da otto settimane, abbiamo capito! Cambia disco! In questa esibizione è stata molto più dolce! Lei è sempre riconoscibile” ha infatti chiosato la cantante di “Che cosa vuoi da me”. Rudy Zerbi ha continuato comunque a rincarare la dose asserendo addirittura che la cantante avesse “sgracchiato” mentre la stessa ha cercato, come sempre, di difendersi in ogni modo.

“Io ho cercato di essere dolce e delicata, di entrarci il più possibile. Mi dispiace!” ha infatti confessato la Angi mentre Rudy ha continuato sottolineando come la stessa continui a rendere tutto un po’ troppo uguale quando canta le sue canzoni “Repetita non iuvant!“ ha infatti concluso il professore di canto seccato. In difesa della Angi però è arrivato J-Ax che, senza tanti giri di parole, ha fatto i complimenti alla ragazza rivelando di aver trovato nel suo modo di cantare non solo dolcezza e amore ma anche un retrogusto di amarezza e di sofferenza.